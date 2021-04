Trapani a valanga su Cento in una sfida mai in discussione

TRAPANI – Cinque giocatori in doppia cifra, Mollura show e Trapani decolla. Cento, invece, resta a terra soccombendo ai siciliani per 61-80. Per il roster di coach Daniele Parente, la seconda fase di campionato comincia quindi sotto una buona stella. Ai ferraresi non è stata sufficiente l’ottima spinta realizzativa dell’ex Ferrara Hrvoje Peric.

PRIMO QUARTO – Miller cala una quaterna di punti sul pitturato del “PalaConad”, Fallucca risponde per gli ospiti. Palermo e Corbett sospingono Trapani a più sette: 10-3. Cento si rifà sotto con Peric ma Miller schiaccia d’autorità e il roster di Trinacria si mantiene in alta quota. Alla tripla di Gasparin risponde Spizzichini che induce il coach ferrarese Mecacci a chiamare il timeout per riordinare le idee con i suoi. Spizzichini cecchina ancora, il solito Peric risponde Mollura sfodera subito il controcanto. Botta e risposta tra Erkmaa e Leonzio, Mollura sul finale, con la ciliegina sulla torta di due tiri liberi, assicura a Trapani il primo vantaggio: 32-20.

SECONDO QUARTO – Ranuzzi affonda la lama, Corbett risponde. Non si segna per alcuni minuti, poi Nwohuocha riprende a movimentare il tabellone sul versante trapanese e i padroni di casa si issano sul più quindici: 37-22. Jurkatamm e Moreno provano a lasciare Cento in scia, Renzi e un tiro libero di Mollura mantengono i siciliani avanti di parecchie incollature, Petrovic sigla il canestro finale del quarto al termine del quale la partita resta nelle mani di Trapani con il punteggio di 44-32.

TERZO QUARTO – Corbett e Spizzichini affondano di nuovo la lama con l’intermezzo centese autografato dal solito Peric. Miller con due tiri liberi e Spizzichini mantengono Trapani sul più dodici: 57-45. Si ripete quasi subito, poi Cento organizza un trenino di punti con i vagoni di Leonzio (tripla), Berti e Gasparin. Trapani resta avanti per 59-52.

ULTIMO QUARTO – Leonzio cecchina, Mollura ed Erkmaa replicano. Quattro punti di Peric e una tripla di Fallucca rimettono Cento a meno sei: 67-61. Renzi e Mollura portano i locali a più quattordici e Mecacci spende l’ultimo timeout. Una tripla di Renzi proietta Trapani definitivamente in quota sull’ 80-61.

MIGLIORI IN CAMPO

MARCO MOLLURA (2 B CONTROL TRAPANI): cecchino di razza, lascia la sua scia realizzativa in ogni quarto.

HRVOJE PERIC (TRAMEC CENTO): un nome, una garanzia, ma a Cento non basta nell’occasione.

TABELLINO

2B CONTROL TRAPANI: Mollura 15, Corbett 13, Renzi 13, Spizzichini 12, Miller 10, Erkmaa 9, Palermo 6, Nwohuocha 2, Tartamella, Pianegonda, Milojevic. Coach: Daniele Parente.

Tiri liberi: 12 su 13, rimbalzi 46 (Mollura 13), assist 17 (Corbett, Palermo 5).

TRAMEC CENTO: Peric 21, Fallucca 9, Petrovic 8, Leonzio 8, Gasparin 7, Moreno 2, Ranuzzi 2, Jurkatamm 2, Berti 2. Coach: Matteo Mecacci.

Tiri liberi: 6 su 8, rimbalzi 32 (Petrovic 6), assist 12 (Moreno 5)

ARBITRI

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), William Raimondo di Scicli (RG) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR)