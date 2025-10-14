Trapani ancora sconfitta in BCL, Valerio Antonini si lamenta dei pochi tifosi presenti

La Trapani Shark ha giocato questa sera la sua seconda partita di sempre in una competizione europea, dopo quella di settimana scorsa contro Tenerife. Per i siciliani, contro il Tofas Bursa, è arrivata un’altra sconfitta ancora al termine di una gara combattuta e chiusasi 89-91.

Prima della partita Valerio Antonini, che settimana scorsa aveva parlato di serata storica per il debutto di Trapani in Europa, oggi è stato sicuramente meno lusinghiero. Il presidente granata ha evidenziato lo scarso numero di tifosi presenti al PalaShark: 2.980 paganti, “dato tra i più bassi” da quando l’imprenditore ha acquistato la squadra siciliana. “Grande delusione” ha commentato Antonini, che ha poi chiuso con uno “Stay tuned” che promette ulteriori sviluppi.

In campo la Shark ha fatto comunque una buona figura, guidata soprattutto dai 15 punti di Timmy Allen e dai 14 di Amar Alibegovic. Dopo un brutto primo tempo, i siciliani hanno provato la rimonta nel secondo, arrivando fino al -1 firmato da Sanogo a meno di 6′ dalla fine. Arcidiacono e Rossato hanno sbagliato rispettivamente i canestri dell’aggancio e del vantaggio poco dopo, con Perez e Saybir che hanno rimesso un divario maggiormente rassicurante tra i due club. Il Tofas ha trovato 7 punti consecutivi di Blazevic negli ultimi minuti e Perez ha poi chiuso la gara ai liberi rendendo inutile la tripla sulla sirena di Allen.

Foto: FIBA