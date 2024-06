Trapani, Antonini esulta e attacca: “Lezione di civiltà e organizzazione, Fortitudo società di inetti”

Proseguono le polemiche fra Trapani e Fortitudo dopo la promozione in Serie A dei siciliani, capaci di vincere gara 4 al Pala Dozza.

Tiene banco la premiazione spostata nella pancia dell’impianto bolognese per evitare tensioni con la tifoseria locale. Tensioni che lo stesso Antonini viene accusato (al momento senza riscontri video) di aver provocato con alcuni gesti poco eleganti.

Il patron granata a caldo ha parlato di scorrettezza da parte dei dirigenti Fortitudo, l’assessore allo sport di Trapani ha accusato il presidente LNP Maiorana di aver mancato di rispetto ai trapanesi.

Antonini rincara la dose in un comunicato in cui parla di “inettitudine” della Effe e di lezione di civiltà e organizzazione data dal suo club a quello emiliano.

Dopo il trionfo il Presidente Antonini rilascia il primo di una serie di comunicati.

«Trapani Ha Vinto !!!!!!!

Ora ubriachiamoci, festeggiamo , e godiamoci tutte le emozioni di questa serata che rimarrà nella storia di questa città che ho imparato ad amare tantissimo e che mi ha regalato emozioni indescrivibili. Dedico la vittoria intanto ai miei 4 amori, la mia Ambra, il mio angelo biondo Diego Armando, al mio Carlos Alberto e al mio Roby ! Poi al mio Gruppo eccezionale, Da Julio a Valeriano, Da Andrea ai fantastici giocatori, e a tutto lo staff ! E infine ai tifosi, a voi che ci avete sostenuto , difeso ed accompagnato in questa cavalcata strepitosa !

A margine della vittoria , Il Trapani Shark, con in testa il Presidente Valerio Antonini, stigmatizza fortemente il trattamento ricevuto questa sera al PalaDozza. Tralasciando la quantità disumana di insulti e minacce ricevuti per tutta la partita dal Presidente, tralasciando anche quella che hanno definito l’area Vip per la squadra ospite e che era un buffet non sufficiente neanche per sfamare una piccola parte della nostra delegazione, per continuare con l’essere stati costretti a ricevere la premiazione in un sottoscala “per imposizione” della Fossa dei Leoni, gli ultras della Fortitudo, che hanno vietato la cerimonia sul parquet di gioco, come da prassi istituzionale. Altrettanto, la società resta basita dall’esser stata costretta a restare nello stesso sottoscala, per volontà delle Forze dell’ordine e dall’inettitudine del club felsineo, fino a tarda notte, impossibilitata a festeggiare con i propri tifosi, accorsi meravigliosamente ed educatamente, ancora una volta, al Madison di Piazzale Azzarita. Nei prossimi giorni ci riserviamo di denunciare nelle sedi preposte ogni tutela necessaria all’immagine del club, di Trapani e della Sicilia intera per gli epiteti che i nostri dirigenti hanno ascoltato a fine incontro da personaggi che avrebbero dovuto svolgere tutt’altro ruolo in una finale per la promozione fra i professionisti; ruolo che, evidentemente, in tanti stasera hanno dimostrato di non essere adatti a svolgere. Siamo orgogliosi dello smacco di gestione, capacità organizzativa e civiltà che abbiamo dato in questa finale. La Sicilia , non solo Trapani, ha vinto!»