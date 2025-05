Trapani, Antonini ha deciso: il prossimo anno sarà Europa

Nella prossima stagione Trapani Shark giocherà in Europa. La notizia era nell’aria, vista l’ottima regular season del team siciliano e le ambizioni mai nascoste da Valerio Antonini.

Lo stesso presidente granata ha svelato la notizia tramite il suo profilo X. Antonini ha reiterato le sue critiche all’operato dell’ECA, esposte già nei mesi scorsi, specificando che la sua squadra non giocherà perciò né in EuroLega (ma era pressoché scontato) né in EuroCup. Trapani farà il suo esordio nelle competizioni continentali in Basketball Champions League, competizione sotto l’egida della FIBA.

Siamo qualificati , per la prima volta storica a Trapani, ad una competizione Europea. La Pallacanestro porterà squadre di livello, offrendo ai nostri tifosi un grande spettacolo. Dove ? Beh ad oggi non ho dubbi che sarà la BCL. Competizione che premia giustamente anche la posizione in classifica che viene purtroppo dimenticata dall’Eurolega, che ritengo sia una competizione ad oggi priva di valori reali dello sport e solamente un salotto organizzato per spennare per bene i Club che partecipano a vantaggio dei PRENDITORI di turno, senza offrire nulla in cambio e senza prospettiva futura. I dati in Italia di ascolto bassi sull’Eurolega dimostrano quanto da me asserito. Aspetto che arrivi l’NBA per alzare il livello della BCL ed avere un trofeo che sia in parte legato alla storia ed in parte ai risultati attuali anno per anno. Solo così ci sarà lo stimolo di arrivare sempre ogni anno a competere per le prime posizioni.