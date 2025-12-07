Trapani, come promesso è Valerio Antonini show: la chat privata con Alibegovic, le dure parole verso i tifosi e le squadre “affidate al Sindaco”

Lo aveva promesso, ieri, e stasera Valerio Antonini non si è trattenuto dopo la vittoria della sua Trapani Shark sul campo di Treviso. Il patron granata ha esultato su X, dedicando la vittoria a chi è rimasto e ad Alex Lentini, “a chi non scappa come un ladro, con il 47% del suo stipendio annuale regolarmente pagato o di chi prende appuntamento per parlarmi e poi non si allena e scappa come l’altro”, riferimento probabile a Jasmin Repesa.

Nello stesso post poi Antonini pubblica una chat privata con Amar Alibegovic, risalente al 27 novembre, durante la pausa nazionali. Nella corrispondenza privata (tecnicamente sarebbe reato pubblicarla) il presidente della Trapani Shark chiede al giocatore un colloquio privato al suo ritorno in Sicilia, richiesta a cui Alibegovic acconsente.

Poi l’attacco anche a quella parte del tifo organizzato che si è schierato contro di lui in questa vicenda, appendendo fuori dal PalaShark lo striscione “Vendi e vattene” nelle scorse ore. “E dedico la vittoria sia ai veri tifosi granata che mi hanno inondato il telefono di messaggi di gioia, sia agli pseudo tifosi, quelli che si auto definiscono tifoseria organizzata ma che stringi stringi rimangono quei quattro sgangherati che vidi quando arrivai a Trapani, e che non meritano nessuna risposta a quel comunicato che li squalifica non come pseudo tifosi ma molto di più, se non una segnalazione alla Digos per le minacce e la falsità di storie raccontate che vogliono mettere a rischio la mia incolumità in città” quanto scritto da Antonini.

Una vittoria dal sapore epico. Eccezionale direi. La vittoria la decido a chi resta, a chi lotta contro tutto e tutti, ad Alex Latini alla sua prima da allenatore che trionfa con soli 8 giocatori per gli infortuni di’ Petrucelli e Arcidiacono, a Ford, Notae, Rossato, Eboua,… pic.twitter.com/ONhpFPni0j — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) December 7, 2025

Poco dopo Valerio Antonini ha avviato una live su X della durata di circa 6 minuti, in cui ha rimarcato quanto scritto. “È evidente che la tifoseria ha abbandonato la mia gestione e la mia presidenza, quindi siccome non è bastato portare due squadre [calcio e basket, ndr] fallite che giocavano in due impianti fatiscenti dove i piccioni cag****o all’interno del palazzetto e dove i seggiolini erano fatti apposta per romperti i pantaloni, è evidente che devo fare un passo indietro. Visto che non ci sono soluzioni alternative a una convivenza che ormai è diventata impossibile tra me e una parte della tifoseria che si definisce organizzata, sia nel calcio che nel basket, ho deciso di consegnare stasera in mano al Sindaco la gestione delle due società. Quindi caro Giacomo Tranchida, siccome tutto questo è iniziato per colpa tua, perché hai iniziato scientificamente questa partita sul PalaShark che vedremo come finirà, stasera ti consegno simbolicamente le chiavi delle due squadre. Sono pronto a dimettermi da presidente qualora tu venga a prenderti le due squadre e a gestirle. Poi vedremo se la gestione delle due squadre che farete voi sarà migliore della mia“ ha dichiarato Antonini.

Foto: Trapani Shark