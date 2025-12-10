Trapani fa il miracolo di Natale in anticipo: ancora decimata trova una vittoria STORICA sul campo di Tenerife

La Trapani Shark non smette di stupire, nel bene e nel male. Se oggi i siciliani avevano incassato la notizia dell’addio di Timmy Allen, di fatti nemmeno in panchina questa sera, sul campo hanno invece raccolto una vittoria storica sul campo di Tenerife in FIBA Basketball Champions League. I granata hanno prevalso 80-83, infliggendo agli spagnoli la prima sconfitta casalinga nella competizione dal dicembre 2021. Tenerife infatti è una delle migliori squadre di BCL da sempre: ha vinto la competizione nel 2022 ed è arrivata almeno alle Final Four in tutti gli ultimi 4 anni.

Il successo assume ancor maggiore valore se si guarda a come è arrivato. Oltre alle assenze di Allen e Alibegovic, ormai note, i siciliani erano anche privi di John Petrucelli, ancora out per infortunio. Recuperando all’ultimo Ryan Arcidiacono, in campo 18′, alla fine gli Shark hanno ruotato in 10 dando ben 12′ al classe 2004 Fabrizio Pugliatti, alla seconda partita da professionista (domenica contro Treviso era stato schierato per 3′).

La squadra sulle spalle se l’è presa JD Notae, unico superstite granata della Serie A2, autore di 24 punti in 27′. Dopo buoni tre quarti, Trapani si è fatta recuperare qualche punto nel quarto periodo: Tenerife, priva del leader Marcelinho Huertas, è arrivata a -3 prima di essere ricacciata indietro da una tripla di Matthew Hurt. Nel corso di tutti gli ultimi 10′ il copione vede Tenerife riavvicinarsi ma senza andare oltre il -3, con i liberi di Eboua e Hurt a mantenere un possesso pieno tra le due formazioni. Alla fine è stato proprio Notae a mettere la parola fine all’incontro: canestro del +5 a 21” dalla fine, poi difesa forte e secondo successo di fila per coach Alex Latini. Questo davvero importante.

Tenerife: Fernandez 16, Van Beck, Fitipaldo 12, Scrubb 4, Sastre, Bordon, Shermadini 13, Abromaitis 10, Giedraitis 9, Alderete NE, Guerra 4, Doornekamp 12.

Trapani: Eboua 11, Cappelletti 5, Notae 24, Ford 14, Arcidiacono 3, Rossato, Pugliatti 2, Petrucelli NE, Sanogo 12, Patti NE, Hurt 12.

Foto: FIBA