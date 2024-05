Trapani – Fortitudo, Antonini ci ripensa e fa lo sconto alla Fossa

Tentativi di smorzare la tensione alla vigilia di Trapani – Fortitudo, finale per la promozione in A1.

Ieri c’erano state grandi polemiche fra il club siciliano e gli ultras della Effe che ritenevano eccessivo il prezzo (30 euro) dei tagliandi del settore ospiti. Anche la società bolognese era intervenuta per rispondere ad alcuni punti del precedente comunicato di Trapani.

Alla fine il presidente trapanese Valerio Antonini ha fatto un passo indietro, decidendo di fare lo sconto alla tifoseria organizzata bolognese, in cambio del medesimo trattamento per i suoi ultras in gara 3. Una pratica che, va detto per fare chiarezza, è ampiamente diffusa in tutti gli sport. Ci saranno, dunque, 100 biglietti al prezzo di 20 euro per i componenti della Fossa dei Leoni.