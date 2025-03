Trapani, il SOGNO CONTINUA! Brescia battuta e primato in solitaria (per il momento)

Trapani Shark – Germani Brescia 94-88

(34-26; 10-26; 26-21; 24-15)

La Trapani Shark continua il suo sogno in campionato e conquista una vittoria fondamentale contro la Germani Brescia, imponendosi con il punteggio di 94-88. Un match combattuto fino agli ultimi secondi, con protagonisti assoluti Notae, Galloway e Alibegovic, che hanno trascinato la squadra siciliana nei momenti chiave.

Primo tempo: equilibrio e vantaggio Brescia

L’avvio di partita è stato equilibrato, con Brescia che ha trovato punti importanti grazie a Bilan e Rivers, mentre Trapani ha risposto con le accelerazioni di Robinson e Alibegovic (9-10). Dopo un primo allungo ospite sul +6, la Shark ha ribaltato la situazione con un parziale di 9-0, spinto da Alibegovic e Horton. Tuttavia, la Germani ha saputo reagire con i soliti Bilan e Dowe, mantenendo il match in bilico (18-20). Il neoentrato Notae dà spettacolo, firmando triple, assist e incursioni al ferro per il vantaggio di Trapani (30-26). La Shark ha chiuso in crescendo il primo periodo, con Rossato e Eboua che hanno siglato il 34-26 dopo 20 minuti. Brescia, però, non ha mollato e ha trovato il pareggio grazie a Burnell e Dowe, arrivando all’intervallo avanti 44-52.

Secondo tempo: Notae e Galloway decisivi

Nella ripresa, Notae e Galloway si sono presi la responsabilità offensiva per Trapani, mentre Bilan e Dowe hanno mantenuto Brescia avanti (54-59). Una tripla di Yeboah ha riacceso la speranza siciliana, ma gli ospiti sono riusciti a rimanere avanti fino alla fine del terzo quarto (70-73), grazie all’esperienza di Della Valle.

Nell’ultimo periodo, Rossato ha cambiato l’inerzia con una tripla e un recupero difensivo, mentre Robinson ha spinto Trapani sul +4. Della Valle e Bilan hanno risposto con il pareggio (77-77), ma Notae e Alibegovic hanno dato il via all’allungo decisivo della Shark (85-78). Brescia ha provato a reagire con una tripla di Dowe, tornando in vantaggio 85-86 a meno di tre minuti dal termine. A questo punto, Galloway e Horton hanno fatto la differenza, sfruttando anche l’errore di Dowe ai liberi (0/2). Negli ultimi istanti, Brescia ha avuto la chance di riaprire il match, ma Dowe e Rivers hanno fallito due triple pesantissime, concedendo ad Alibegovic la schiacciata che ha chiuso la partita sul 94-88.

Trapani Shark: Notae 27+7a, Alibegovic 16, Galloway 12, Yeboah. All. Jasmin Repesa.

Germani Brescia: Dowe 21, Della Valle 18, Bilan 16, Burnell 12, Ndour 10. All. Peppe Poeta.

QUI le stats complete del match.

Immagina in evidenza: LBA