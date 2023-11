Trapani, la lettera di Antonini: “Ad oggi siamo nettamente i più forti!”. E non sono mancate le frecciatine a Torino…

Il Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha voluto celebrare a suo modo l’importantissimo successo dei siciliani contro la Reale Mutua Torino con una lettera a tutti i tifosi presenti al PalaShark e non.

Queste le parole di Antonini dopo Trapani-Torino:

Cari Tifosi Trapanesi,

Come promesso, abbiamo sconfitto stra meritatamente Torino dopo una gara dominata in lungo e largo. La partita ha dimostrato, citando le parole dello sportivissimo e bravissimo allenatore avversario, che in questo momento siamo nettamente la squadra più forte.

E’ una vittoria storica per avversario e portanza, perche ci lancia in testa alla classifica e cominciamo a scavare un solco con quasi tutte le squadre del nostro girone. Le ultime due vittorie sono fondamentali per darci quelle sicurezze che saranno cruciali in fase di playoff.

Sono entusiasta della prova dei ragazzi e di aver personalmente scelto Chris Horton per rinforzare in maniera forse decisiva il roaster.

Ora testa bassa e pedalare per vincere tutte le gare rimaste nel girone di andata perché solo continuando a vincere costruiremo la mentalità vincente che voglio e pretendo.

Ho voluto mandare da bordo campo un caro saluto ai nostri amici torinesi, che dopo una bella sfacchinata per arrivare fin qua, e dopo essersi per lo meno divertiti a vedere il nostro Direttore D’Orta, finalmente felice di lavorare in un ambiente vincente e sereno, hanno forse cominciato a capire che sicuramente non è la presunzione a guidarci ma un semplice e puro realismo. Buon rientro a casa e ad maiora!

La Trapani di Antonini si è imposta 90 a 79, conversando il primo posto in classifica nel Girone Verde davanti a Cantù. I brianzoli hanno incredibilmente perso nel lunch match di domenica scorsa contro l’altra siciliana, Agrigento, complice le tante assenze.

Fonte: ufficio comunicazione Trapani Shark

