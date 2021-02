Trapani, non c’è il due senza il tre, lacrime anche per Casale

Sotto nel primo tempo, ha raddrizzato il risultato e se lo è tenuto stretto fino al termine. Terzo semaforo verde nelle ultime tre gare per la 2B Control Trapani che, dopo avere regalato dispiaceri a sua maestà la Bertram Tortona e all’Assigeco Piacenza, ha riservato lo stesso trattamento alla Novipiù JB Casale Monferrato. Che, per la seconda volta, deve fare rimandare a coach Andrea Valentini, subentrato al dimissionario Mattia Ferrari, l’appuntamento con la prima vittoria. Il risicato margine con il quale i granata di coach Daniele Parente hanno avuto ragione dei monferrini spiega a dovere quanto l’equilibrio abbia voluto recitare la parte del protagonista. Poi Miller, alla fine, lo ha costretto a cedergli il posto e Trapani è decollata definitivamente.

PRIMO QUARTO- Palermo, Corbett e Miller fanno cominciare il roster di Trinacria con l’acceleratore premuto, Fabio Valentini e Camara, però, rispondono con altrettante stilettate: 6-7. Corbett e una tripla di Palermo risospingono i siciliani avanti ma Fabio Valentini punge nuovamente. Miller e Nwohuocha con un gioco da tre punti mantengono i padroni di casa in quota ma Luca Valentini e Tomasini invertono l’andazzo riportando i monferrini in vantaggio. Ancora Tomasini da una parte e Corbett dall’altra impediscono alle due squadre di piantarsi in asso vicendevolmente e i primi dieci minuti vanno in archivio sul 18-18.

SECONDO QUARTO – Luca Valentini dimostra di essere in giornata di sole splendente, Mollura non è da meno. Fabio Valentini e i tiri liberi di Camara risospingono Casale avanti di un punto a metà quarto: 25-26. Mollura rialza in quota Trapani e Andrea Valentini chiede un minuto di sospensione. Al rientro Thompson e Martinoni mandano in fuga Casale ma Mollura replica. L’ordine dei fattori rimane lo stesso nella fase immediatamente successiva con Casale a spingere sul pedale del gas con Martinoni e Trapani a replicare con Nwohuocha dalla lunetta. Thompson e Mollura colpiscono da una parte e dall’altra ma è Casale a rimanere avanti, sia pure di un solo punto, all’intervallo lungo: 33-34.

TERZO QUARTO – Fabio Valentini conferma il suo stato di ispirazione permanente, Renzi schiaccia e Palermo rifinisce con una bomba da tre per il sorpasso trapanese sul 38-37. Renzi e Corbett allargano il fossato, Camara replica ma Trapani intona il nuovo controcanto con Palermo. Corbett non è meno ispirato e fa decollare Trapani sul più otto. Camara colpisce dalla lunetta, Thompson da sotto ma stavolta il punteggio sorride a fine frazione alla 2B Control sul 53-49.

ULTIMO QUARTO – Bomba di Corbett, immediata risposta di Thompson a dimostrazione del fatto che il match è ancora vivo. Donzelli sforna un altro canestro monferrino, Erkmaa replica con quattro punti di fila. Trapani amplia il fossato sul 64-56 e Casale chiama il timeout. Alla ripresa è Fabio Valentini a costringere coach Parente con i suoi canestri a chiamare la sospensione su opposto fronte. Renzi e Donzelli si concedono una tripla a testa, Miller colpisce da sottocanestro. Camara porta Casale a meno uno e il punteggio si rifinisce ulteriormente con i tiri liberi di Miller e Thompson: 74-73. Ai tiri liberi di Palermo risponde Donzelli e , a pochi sussurri dal termine, la partita resta sui binari della parità: 76-76. Miller, quasi alla fine, ci mette però un pezzo in più e la storia assume il lieto fine per Trapani lasciando Casale con il muso lungo.

MIGLIORI IN CAMPO

2B CONTROL TRAPANI:LA MARSHALL CORBETT: Un autentico diluvio sempre in grado di regalarsi e regalare canestri con mille soluzioni differenti. E Trapani gongola.

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: FABIO VALENTINI. Nel primo quarto è soprattutto lui a muovere il tabellone su sponda Casale, poi nell’arco della gara mantiene comunque una temperatura di regolarità realizzativa.

TABELLINO

2B CONTROL TRAPANI: Corbett 19, Palermo 16, Mollura 14, Miller 10, Renzi 9, Erkmaa 6, Nwohuocha 4, Spizzichini. N.e: Pianegonda, Adeola, Tartamella, Milojevic.

Tiri liberi: 12 su 15, rimbalzi 33 (Renzi 7), assist 21 (Corbett 6).

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: Valentini F.18, Valentini L. 13, Thompson 12, Tomasini 10, Camara 8, Martinoni 8, Donzelli 7. N.e: Sirchia, Giombini, Lomele, Cappelletti. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 15 su 18, rimbalzi 26 (Valentini L., Donzelli 7), assist 12 (Valentini F. 4).

ARBITRI

Mauro Moretti di Marsciano (PG), Daniele Valleriani di Ferentino (FR) e Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto (AP)