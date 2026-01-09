valerio antonini trapani shark

Trapani, nuovi striscioni contro Valerio Antonini: i tifosi granata chiedono di non disputare la partita contro Trento

Proseguono le tensioni nella città di Trapani tra il tifo organizzato e il presidente Valerio Antonini, dopo gli sviluppi della scorsa settimana compresa l’eliminazione “a tavolino” dalla Basketball Champions League. Oggi è atteso il giudizio del Tribunale Federale sull’iscrizione della squadra granata al campionato in corso, che potrebbe significare nuove durissime sanzioni per la Trapani Shark. Nel frattempo, questa notte sono apparsi due striscioni davanti agli impianti della squadra di basket e di quella di calcio, che recitavano: “Antonini vattene!” e “Presidente? Imprenditore? Sei solo un truffatore!”. Proprio ieri il Trapani Calcio ha ricevuto altri 7 punti di penalizzazione in Serie C, scivolando a un totale di -15 (attualmente il club è 16° con 34 punti sul campo ma 19 effettivi).

I tifosi però hanno preso posizione anche in maniera formale, chiedendo con una lettera a FIP e LBA di non disputare la partita in programma al PalaShark questa domenica tra Trapani e l’Aquila Basket Trento. “Lo svolgimento della gara in queste condizioni configurerebbe una evidente farsa sportiva, in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e credibilità che dovrebbero sempre guidare il movimento cestistico italiano. Chiediamo pertanto che la gara in oggetto non venga disputata nelle condizioni attuali e che si individuino soluzioni alternative, coerenti con i regolamenti ma soprattutto con lo spirito dello sport” si legge nella lettera.

Un punto di non ritorno tra i tifosi e Antonini, che proprio poco fa ha condiviso su Facebook la definizione del dizionario del verbo “scoperchiare”, un modo per suggerire che il suo comportamento starebbe svelando le ombre dietro lo sport italiano, basket e calcio in particolare.

