Trapani parte per la Bulgaria con 6 giocatori, la GIBA attacca: “Evitiamo questa vergognosa farsa”

La Trapani Shark, come promesso ieri da Valerio Antonini, non diserterà la trasferta di domani in Bulgaria, in campo neutro, contro l’Hapoel Holon, partita valida come gara di andata del Play-in di Basketball Champions League (il ritorno sarà giovedì al PalaShark). La squadra siciliana è partita in queste ore con soli 6 giocatori a disposizione, visto anche l’ultimo forfait di Matthew Hurt diretto al Tofas Bursa. Nonostante la situazione critica, il piano di Trapani è di scendere in campo.

In questo clima di forte incertezza è intervenuta questa mattina la GIBA, l’Associazione Giocatori, che si è detto contraria al disputare la partita in queste condizioni, invitando il club a “evitare la farsa”. Questa la nota della GIBA:

In occasione delle partite di Basketball Champions League a cui dovrebbe prendere parte la squadra Trapani Shark domani e giovedì, L’Associazione Giocatori chiede a tutti gli attori coinvolti, club e istituzioni sportive, di evitare il rischio di una vergognosa partita farsa. Gli eventi che hanno portato alle attuali condizioni della Trapani Shark potrebbero infatti mettere seriamente a rischio la salute degli atleti, che da grandi professionisti hanno tenuto fino ad oggi un comportamento esemplare. Riteniamo inaccettabile che si chieda ad un numero ristretto di giocatori di scendere in campo se non c’è la possibilità di farlo in condizioni di equità competitiva. L’aumento del rischio di infortuni e la concreta possibilità di compromettere l’immagine delle squadre italiane impegnate nelle competizioni internazionali ci spingono a chiedere di valutare immediatamente l’annullamento delle partite previste dalla Trapani Shark in Champions League se non ci sono le condizioni per scendere in campo in una situazione agonistica e sportiva minimamente accettabile.

Foto: FIBA