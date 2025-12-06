valerio antonini trapani shark

Trapani parte per Treviso, Amar Alibegovic rimane tra i tesserati

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani parte per Treviso, Amar Alibegovic rimane tra i tesserati

Nonostante le voci degli ultimi giorni, alla fine la Trapani Shark partirà per la trasferta di Treviso che si giocherà domani alle ore 19. Il club siciliano ha vissuto una settimana tesissima, con gli addii di coach Jasmin Repesa e del capitano Amar Alibegovic, ma per la gara di Treviso tutti gli altri dovrebbero essere a disposizione. In panchina ci sarà Alex Latini, uno dei pochi membri dello staff di Repesa rimasti: il tecnico è a Trapani dai tempi della Serie B e guiderà i granata temporaneamente, finché non verrà ingaggiato un nuovo allenatore.

Alibegovic ovviamente non ci sarà, ma da comunicato LBA riguardo i nuovi tesseramenti risulta ancora sotto contratto con Trapani. Probabilmente, per lui come per Repesa, si aprirà un contenzioso davanti alla giustizia sportiva, come peraltro annunciato anche da Valerio Antonini.

L’impegno per la Trapani Shark è sulla carta tra i meno complessi: contro Treviso, ultima in classifica a quota 1 vittoria in 9 incontri. Anche se la situazione che sta vivendo il club siciliano probabilmente giocherà un ruolo chiave nell’economia della gara.

Foto: Trapani Shark

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

valerio antonini

Valerio Antonini non molla: “Siamo tranquilli. Repesa e Alibegovic ancora sotto contratto, li porteremo davanti alla giustizia sportiva”

Francesco Manzi
Repesa Antonini trapani shark

Trapani Shark, la versione di Jasmin Repesa: “Saremmo dovuti essere primi, ma per i comportamenti di determinate persone…”

Francesco Manzi
antonini trapani

Valerio Antonini si rifà vivo: “Io in fuga? Si sarà confuso con il coach…”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.