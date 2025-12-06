Trapani parte per Treviso, Amar Alibegovic rimane tra i tesserati

Nonostante le voci degli ultimi giorni, alla fine la Trapani Shark partirà per la trasferta di Treviso che si giocherà domani alle ore 19. Il club siciliano ha vissuto una settimana tesissima, con gli addii di coach Jasmin Repesa e del capitano Amar Alibegovic, ma per la gara di Treviso tutti gli altri dovrebbero essere a disposizione. In panchina ci sarà Alex Latini, uno dei pochi membri dello staff di Repesa rimasti: il tecnico è a Trapani dai tempi della Serie B e guiderà i granata temporaneamente, finché non verrà ingaggiato un nuovo allenatore.

Alibegovic ovviamente non ci sarà, ma da comunicato LBA riguardo i nuovi tesseramenti risulta ancora sotto contratto con Trapani. Probabilmente, per lui come per Repesa, si aprirà un contenzioso davanti alla giustizia sportiva, come peraltro annunciato anche da Valerio Antonini.

L’impegno per la Trapani Shark è sulla carta tra i meno complessi: contro Treviso, ultima in classifica a quota 1 vittoria in 9 incontri. Anche se la situazione che sta vivendo il club siciliano probabilmente giocherà un ruolo chiave nell’economia della gara.

Foto: Trapani Shark