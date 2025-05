Trapani-Reggio Emilia, polemiche arbitrali. Priftis: “In partita finché non è diventato un mix di basket e wrestling”

La Trapani Shark ieri sera è volata sul 2-0 nella serie contro Reggio Emilia, finora unica squadra delle 6 che hanno giocato già Gara-2 ad avere un tale vantaggio. Dopo la partita, in conferenza stampa c’è stata qualche polemiche per l’arbitraggio. Ha iniziato coach Dimitis Priftis, il quale ha lamentato troppa libertà concessa ai giocatori di Trapani.

“Finché la partita è stata una partita di basket, credo che siamo stati abbastanza competitivi. Quando la partita ha iniziato a diventare una combinazione di basket e wrestling, abbiamo avuto un problema perché non abbiamo risposto. Non abbiamo reagito. Alcuni potrebbero dire ‘fisicità’. Altri, a mio parere, dicono che si tratta di wrestling, ma è quello che è. Polemica arbitrale? Non ho parlato di arbitri, ho solo detto che dobbiamo giocare con maggiore fisicità” ha dichiarato l’allenatore greco di Reggio Emilia.

Parole alle quali ha poco dopo replicato il coach di casa, Jasmin Repesa: “Non so, forse io e Priftis non abbiamo visto la stessa partita”. Tra due giorni, a Reggio Emilia, Trapani avrà l’occasione di completare lo sweep ed essere la prima a volare in semifinale.