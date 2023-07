Trapani regina del mercato: Imbrò, Mian, Mobio, Cinciarini. Valerio Antonini sta sconquassando il basket italiano

Valerio Antonini è entrato a gamba tesa nel basket italiano, per usare una metafora calcistica.

L’imprenditore romano, nuovo re della pallacanestro a Trapani, non è di certo entrato nel mondo della palla a spicchi in punta di piedi. Vuole portare lo sport della città siciliana ai massimi livelli, tanto nel basket quanto nel calcio.

Trapani Shark: mercato faraonico

Per quanto riguarda il basket ha pagato una parte della “vecchia” società a Basciano, si è accorto di una situazione debitoria poco chiara e ha cambiato strada. Una società ex novo, 250.000 euro sull’unghia alla Stella Azzurra Roma per il titolo di A2 ed ecco la Trapani Shark (sembra proprio che la “s” non ci sia nel nome del nuovo club). Trattiene a Trapani l’allenatore Daniele Parente, conferma tre giocatori ma nel frattempo ne perde uno per strada. Insomma, restano Renzi e Mollura mentre Romeo va a Latina. Poi fa partire i botti di mercato, in prima persona, senza aver preso il general manager o il direttore sportivo. Va da Treviglio, paga il buyout a un’altra proprietà, quella di Mascio, che non ha molti problemi di liquidità e si prende Pierpaolo Marini. Poi tenta di fare lo stesso con Cantù per Baldi Rossi ma non ci riesce. Gli acquisti però sono tutti top player della categoria: Pullazi, Uglietti, Imbrò e Mian, gente stabilmente in Serie A negli anni passati. E le altre trattative in piedi sono delle stesso tenore, vedi Andrea Cinciarini. E poi Mobio: rinnovo annunciato dalla Vanoli Cremona e dopo poche ore arriva Antonini a portarselo via, a quanto sembra. Gli americani? C’è da aspettarsi cose straordinarie, Antonini dice di averli giù individuati, i nomi non li sa neanche il coach ma dovrebbero essere talmente forti che non avrà nulla da eccepire. In arrivo anche la dirigenza: il ruolo di gm a Julio Trovato (in uscita dalla Stella Azzurra), quello di ds a Valeriano D’Orta (in arrivo da Torino), una coppia che nel 2018 era insieme alla Virtus Bologna.

Investimenti corposi

Antonini corre talmente veloce che è difficile stargli dietro: ha formato una squadra di vertice per l’A2 ma la sua società non è ancora presente sui social e non ha un sito ufficiale. Ha lanciato anche una campagna abbonamenti con possibilità di tagliando unico per la squadra di calcio (in Serie D ma con ripescaggio per la C appena presentato) e quella di basket.

Ha tirato fuori 300.000 euro solamente per cambiare i seggiolini del Pala Ilio e vuole rimetterlo totalmente a nuovo: aria condizionata, tetto, infermeria e sala medica, spogliatoio, canestri, tornelli, cubo sopra il campo fra gli interventi previsti.

Ma quanto ha speso finora Antonini per lo sport a Trapani? Più di 2 milioni di euro per comprare la società di calcio, ripianarne i debiti e aumentarne il capitale. Poi quasi un milione e mezzo per sistemare lo stadio e 300.000 euro per acquistare un palazzo storico in centro per farne la sede. Fra il milione e mezzo e i due milioni per la campagna acquisti, con l’obiettivo di formare una rosa fortissima per la Serie D. Poi il basket: i 300.000 per i seggiolini, 250k per il titolo di A2 e 1,5 milioni (almeno) di budget per gli ingaggi. Insomma, siamo a quasi 8 milioni di euro.

Ma chi è Valerio Antonini?

La sua attività principale sarebbe quella dell’export di materie prime, in particolare grano, attraverso la Quanton, azienda che fattura 300 milioni di euro l’anno. Ma l’imprenditore romano è un catalizzatore di investimenti a tutto tondo, come dimostrano i tentativi passati di entrare nel mondo dello sport. Nel 2003 tentò di prendere la Palmese, all’epoca squadra di calcio di C2, insieme a un socio cinese. Qualche mese fa ci ha riprovato con la Sambenedettese ma la piazza ha preferito un imprenditore. La scelta di Trapani è dettata da motivazioni sentimentali, dalla volontà di trasferirsi stabilmente in Sicilia e investire qui anche nel campo turistico. La folgorazione per il basket è arrivata dopo quella per il calcio, quando alcuni amici gli hanno parlato di una situazione non idilliaca del club di Basciano e della possibilità di creare una sorta di polisportiva. Nel suo passato spicca l’amicizia con Maradona, più volte ricordata dal diretto interessato. Un vero e proprio ciclone che ha rivoltato Trapani e potrebbe cambiare la geopolitica del basket italiano.