Trapani, ricusazione rigettata ma i giudici cambieranno ugualmente

La Trapani Shark continua a combattere la sua battaglia nelle aule di tribunale.

Ieri il Tribunale Federale si sarebbe dovuto riunire per deliberare in merito a una nuova richiesta di penalizzazione per il team siciliano. Poco prima dell’udienza, però, il club ha inviato formale richiesta di ricusazione dei giudici che sarebbero stati chiamati a decidere. Secondo Antonini, i giudici non sarebbero stati adatti al loro ruolo poiché già avevano deliberato in merito alla sua società già nelle scorse settimane.

La Corte Federale d’Appello ha rigettato tale richiesta “circostanziata, in un secondo momento, a soli due dei tre componenti, ha dichiarato la ricusazione inammissibile in riferimento ad uno dei due componenti in quanto non facente parte ab origine del Collegio stesso e il non luogo a provvedere per il secondo componente, in ragione della dichiarazione di astensione pervenuta dal medesimo componente”, come si legge sul sito della FIP.

Sembra però che il Collegio Giudicante cambierà ugualmente, come fa intendere il patron Valerio Antonini dalla sua pagina Facebook. Due giudici, infatti, non farebbero più parte del Collegio e dovranno dunque essere sostituiti.