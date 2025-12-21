Trapani rullata da Sassari a mezzogiorno, Antonini: “La partita della vergogna”

Giornata da dimenticare per la Trapani Shark: dopo una settimana di intensissime polemiche, i siciliani si presentavano alla trasferta di Sassari nelle stesse condizioni di domenica scorsa. Senza Alex Latini in panchina, con la squadra ad auto-gestirsi e destinata a prendere un’altra multa da 50.000€ visti i soli 11 giocatori tesserati al momento. Il PalaSerradimigni è stato teatro della peggior prestazione granata della stagione, con Trapani sconfitta 102-78.

Durante il match, Valerio Antonini ha commentato su X quanto stava accadendo in campo: “Sta andando in onda la partita della vergogna. Complimenti a chi lo ha permesso. A chi ha autorizzato questa finzione. Lo Sport non è questo. Se domani va come deve andare…”.

Trapani ha preso 33 punti nel solo primo quarto, ritrovandosi subito a -18 dopo 10′. Poi è stato ovviamente difficile recuperare, ruotando in 10 e dovendo concedere addirittura 17′ al giovane Pugliatti. Sassari ha toccato il +29 nel terzo periodo e alla fine ha mandato ben 7 giocatori in doppia cifra, guidati dai 17 punti di Nate Johnson.