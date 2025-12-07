Trapani scaccia i fantasmi, rischia nel finale ma vince a Treviso in emergenza

La Trapani Shark, al termine di una settimana a dir poco travagliata, vince in trasferta a Treviso, contro l’ultima in classifica, per ritrovare un barlume di serenità. I granata, allenati oggi da Alex Latini dopo l’addio controverso di Jamin Repesa, hanno avuto la meglio 82-88.

Le scorie della settimana si erano viste bene nel primo quarto, quando Treviso grazie ai suoi lunghi aveva guadagnato un buon vantaggio arrivando al 10′ avanti 26-19 con una tripla finale di Torresani. Nel secondo periodo Trapani è andata a -9 prima di accorciare con Timmy Allen: riportatasi a contatto, la squadra siciliana è tornata in vantaggio con Ford sul 36-37 e ha chiuso in crescendo il primo tempo. Eboua, Ford e la tripla di Cappelletti hanno fissato il risultato sul 39-44 al 20′.

Gli ospiti hanno trovato il massimo vantaggio di +11 in avvio di terzo quarto, e nonostante i tentativi di Weber i granata si sono mantenuti avanti con un divario rassicurante, fino al 61-69 di JD Notae che ha chiuso la frazione. Negli ultimi 10′ si è risvegliato Hurt, autore dei punti del nuovo +11: un canestro di Ford per il 68-79 sembrava poi aver chiuso virtualmente il match, ma Pinkins e Olisevicius hanno riaperto il discorso negli ultimi minuti riportando Treviso a -6. Nel finale ancora Hurt e una schiacciata di Eboua hanno chiuso la partita regalando ai siciliani il nono successo in campionato su dieci partite.

Treviso: Weber 19, Perkins 3, Abdur-Rahkman 9, Torresani 6, Miaschi, Pinkins 17, Chillo 2, Gudiolin NE, Pellegrino 4, Olisevicius 20, Radosevic 2, Spinazzè.

Trapani: Cappelletti 8, Eboua 14, Notae 11, Ford 19, Arcidiacono NE, Rossato 11, Allen 10, Pugliatti, Petrucelli NE, Sanogo 9, Patti NE, Hurt 7.

Foto: LBA