Trapani scaccia i pensieri negativi e spazza via Reggio Emilia: è semifinale

Non sono state ore facili, le ultime, per la Trapani Shark e i suoi tifosi. Il club siciliano ha ricevuto un -4 in classifica ai nastri di partenza della prossima stagione a causa di alcune irregolarità amministrative, accuse comunque rispedite al mittente da Valerio Antonini che invece ha parlato di truffa ai danni della Shark e si è detto fiducioso in un epilogo positivo nei prossimi mesi. Nel frattempo però c’è il campo e ci sono i Playoff LBA, che Trapani ha preso di petto: i granata hanno vinto anche questa sera in Gara-3 al PalaBigi, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con uno sweep per 3-0.

Gara-3 è finita 83-90, decisa dagli americani di Trapani nell’ultimo quarto dopo che Reggio aveva raggiunto la parità a quota 68. Galloway da tre, poi Horton e Robinson e infine JD Notae, fresco di Sesto Uomo dell’Anno, hanno rimesso la Shark sui binari lanciandola a +8 a 7′ dalla fine. Un vantaggio non enorme, ma gestito ottimamente negli ultimi minuti dai siciliani con i canestri di Galloway e Alibegovic.

Trapani è la prima semifinalista di questi Playoff, da neopromossa, con la chance di essere raggiunta domani dalla Virtus Bologna (avanti 2-0 contro Venezia). Il club siciliano affronterà al secondo turno la vincente della serie tra Brescia e Trieste.

Reggio Emilia: Barford 24, Winston 16, Smith 10.

Trapani Shark: Galloway 19, Notae 17, Robinson 13.

Foto: Trapani Shark