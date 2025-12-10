Trapani Shark accusata di non aver pagato l’hotel a Treviso, la risposta: “Vittime di speculazioni giornalistiche”

La Trapani Shark continua ad essere al centro del dibattito (non sempre sportivo) di questi giorni. Se da una parte si prepara a salutare Timmy Allen, il club siciliano ha dovuto oggi affrontare un’altra polemica sollevata da un articolo su La Tribuna di Treviso, riguardante un decreto ingiuntivo che un hotel veneto avrebbe presentato nei confronti della Shark risalente a un pernottamento dell’ottobre 2024.

Questa la risposta della Trapani Shark mediante comunicato ufficiale:

In merito a quanto pubblicato stamane in alcuni organi di stampa su presunti mancati pagamenti di un hotel di Treviso, la società intende precisare quanto segue:

In occasione del Torneo di Ponzano del 14-15 settembre 2024, la Società organizzatrice offriva l’ospitalità per 18 persone. La Trapani Shark per l’occasione portava con se un totale di 24 accollandosi il costo delle sei persone in eccedenza rispetto a quanto offerto.

Terminato il soggiorno l’Hotel ha emesso una fattura che è stata prontamente saldata (circa 3.000€ in data 30 agosto) già prima dell’arrivo del gruppo squadra (per il full board delle 6 PAX).

Dopo il soggiorno, però, in maniera ingiustificata, lo stesso Hotel inviava una email affermando che per un loro errore il conteggio risultava errato e che avremmo dovuto pagare circa 1.100€ a completamento del nostro soggiorno.

Queste cifre sono state contestate integralmente dalla società e l’hotel ha depositato richiesta di decreto ingiuntivo a cui la società si è opposta. Aggiungiamo che è stata anche proposta la possibilità di risolvere la questione in via transattiva che è stata rifiutata dalla controparte.

Vista la totale mancanza di fondamento della notizia, ci chiediamo perchè una testata di Treviso abbia riportato un fatto di tale tenore, a poche ore di distanza dalla pubblicazione della bufala su una fantomatica sconfitta a tavolino che la Trapani Shark avrebbe subito.

E’ ormai evidente che la Trapani Shark sia vittima di ogni genere di speculazione giornalistica volta a screditarne l’immagine sotto ogni punto di vista.