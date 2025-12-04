Trapani Shark, Amar Alibegovic saluta: “Gli accordi vanno rispettati”

Nonostante nel suo comunicato ufficiale la Trapani Shark avesse vietato a tutti i tesserati di rilasciare dichiarazioni pubbliche, Amar Alibegovic poco fa ha pubblicato un post su Instagram con cui annuncia il proprio addio al club siciliano. Il lungo italobosniaco in estate era stato nominato capitano e in questa prima parte di stagione era sempre stato tra i migliori della squadra di Jasmin Repesa.

Nelle ultime ore si sono susseguite varie notizie sul suo conto: secondo il DS D’Orta, Alibegovic sarebbe stato messo fuori squadra. Poi il club, nel comunicato di cui sopra, ha annunciato di aver tolto i gradi di capitano al giocatore. Ora lo stesso Alibegovic ha scritto invece di essere stato lui a lasciare Trapani, negando di aver subito qualsiasi sorta di punizione. Nel post condiviso, l’ormai ex giocatore granata ha espresso tutto il proprio affetto per la città siciliana e i suoi tifosi, senza però risparmiarsi qualche stoccata alla proprietà: “Ho provato a resistere e tenere duro, rimandando quello che mi era dovuto più e più volte, però quello che ho vissuto non si può definire in nessun modo professionismo. La scelta di andare è solo mia e della mia famiglia, di nessun altro, non sono messo fuori squadra da qualcun altro. Sono sempre stato professionale da quando sono arrivato. Gli accordi fatti e firmati a quello livello vanno rispettati!”.

Foto: Trapani Shark