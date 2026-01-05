Trapani Shark, anche Matthew Hurt sta per salutare?

La Trapani Shark si prepara a dire addio ad un altro giocatore: come riportato da Iacopo De Santis di PianetaBasket, Matthew Hurt sarebbe molto vicino ad un accordo con il Tofas Bursa.

Hurt era uno dei pochi giocatori ancora rimasti a Trapani dopo le partenze di Timmy Allen, Amar Alibegovic, Jordan Ford, Paul Eboua e John Petrucelli. Nella sua prima esperienza europea dopo tanta G League, il lungo ha mantenuto 12.5 punti e 4.5 rimbalzi di media in BCL e 8.8 punti e 3.3 rimbalzi di media in campionato.

A Trapani ora restano 6 giocatori della prima squadra: JD Notae, Riccardo Rossato (interessato dai rumors di mercato degli ultimi giorni, con Reggio Emilia e Brescia su di lui), Adama Sanogo, Ryan Arcidiacono, Alessandro Cappelletti e Fabrizio Pugliatti. Ieri Valerio Antonini ha scritto sui social che l’intenzione è quella di scendere in campo sia domani nel Play-in di BCL contro l’Hapoel Holon sia domenica prossima contro Trento in LBA: ci si chiede però ora con quanti giocatori riuscirà a farlo, vista la già nota impossibilità di completare nuovi tesseramenti per via del blocco del mercato.

🚨 Matthew Hurt is close to signing with Tofas Bursa. In his first European stint, he averaged 12.5 ppg and 4.5 rpg across 6 @BasketballCL games (36.4% 3pts). 🇮🇹 Trapani perde un altro pezzo: anche Matthew Hurt verso la Turchia. È vicino alla firma con il Tofas Bursa. pic.twitter.com/ZTooRuGCOl — Iacopo De Santis (@iacopodesantis) January 5, 2026

Foto: FIBA