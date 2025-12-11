Trapani Shark, Antonini ancora contro Malaguti: “Pep, da oggi sei PEPPAPIG!”

Nelle ultime ore si è acceso un vivace confronto mediatico attorno alla Trapani Shark, società protagonista del panorama cestistico italiano. Al centro della discussione ci sono le dichiarazioni del giornalista Giuseppe Malaguti riguardanti il lodo Stefano Gentile e la situazione legata al tesseramento di Timmy Allen al PAOK Salonicco, e naturalmente a queste affermazioni è seguita una risposta polemica del presidente granata Valerio Antonini, che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Il report di Giuseppe Malaguti

Secondo quanto riportato dal giornalista, la questione relativa al lodo che coinvolgeva Stefano Gentile sarebbe stata risolta proprio grazie al passaggio di Timmy Allen al PAOK Salonicco. Tale operazione — sostiene Malaguti — avrebbe permesso alla società di regolarizzare un precedente BAT, ponendo fine a una situazione amministrativa complessa.

La notizia ha immediatamente generato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando la grande attenzione che circonda la gestione sportiva ed economica della Trapani Shark, soprattutto in vista delle prossime sfide di campionato.

La replica di Valerio Antonini

Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, che sui suoi canali social ha pubblicato un commento ironico e decisamente pungente rivolto a Malaguti:

“Pep… da oggi per tutti a Trapani l’amatissima Peppapig.

Ne inventa più lui di minchiate… Recordman.

E lo fa anche con una certa classe.

Bravo Peppapig. Continua così. 👏👏🤣🤣”.

Un messaggio diretto, sarcastico e senza filtri, che conferma il tono spesso acceso dei rapporti tra Antonini e parte della stampa. La replica ha alimentato ulteriormente il dibattito online, generando centinaia di interazioni tra sostenitori e detrattori.

La vicenda mette ancora una volta sotto i riflettori la comunicazione intorno al club trapanese, con una contrapposizione ormai ricorrente tra il presidente e alcuni giornalisti. Allo stesso tempo, riporta l’attenzione sulle dinamiche legate ai lodi, ai tesseramenti internazionali e alla gestione dei BAT, temi particolarmente sensibili nel basket professionistico.

Conclusione

Il botta e risposta tra Giuseppe Malaguti e Valerio Antonini rappresenta l’ennesimo capitolo di un rapporto complesso, mentre i tifosi attendono ulteriori sviluppi per comprendere la reale portata amministrativa delle operazioni citate. Intanto, la Trapani Shark continua a essere protagonista non solo in campo, ma anche nel panorama mediatico sportivo italiano ed europeo, grazie alla super vittoria a Tenerife, che era imbattuta in casa in BCL da 4 anni.