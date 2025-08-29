Trapani Shark, Antonini annuncia battaglia: “Comune ignora i pareri legali sul PalaShark, rischi clamorosi”

Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha lanciato un messaggio forte ai tifosi e alla città sul PalaShark, anticipando una situazione molto delicata nei rapporti con il Comune di Trapani. Nonostante i problemi fisici che lo hanno costretto a rinviare la diretta quotidiana, Antonini non ha mancato di far sentire la sua voce.

“Nottataccia…. Mal di testa terribile, dolori lancinanti… purtroppo non ho potuto fare la solita diretta. Sto mettendo il mio corpo a duro sforzo. Ci rifaremo stasera.”

PalaShark, scontro frontale con il Comune

Al centro delle dichiarazioni del patron granata c’è la convenzione sul PalaShark, tema già caldo da mesi e ora pronto a esplodere. Antonini ha parlato di “clamorose notizie in arrivo”, sottolineando come il Comune avrebbe deciso di ignorare persino il parere legale dell’avvocato Rubino per andare “allo scontro totale”.

“Il Comune avrebbe deciso di ignorare anche il parere legale dell’Avvocato Rubino ed andare allo scontro totale, con rischi clamorosi, ma ne parliamo diffusamente stasera.”

Un atteggiamento che, secondo Antonini, potrebbe aprire la strada a conseguenze giudiziarie pesantissime: dal TAR, al Tribunale Civile con possibili richieste milionarie di risarcimento, fino alla Corte dei Conti per eventuali responsabilità dirette dei firmatari delle delibere.

Bollette e consumi arretrati

Antonini ha annunciato che nella diretta di stasera si affronterà anche un altro nodo: quello relativo alle bollette di luce e acqua e al mancato invio dei pagamenti sui consumi dei precedenti presidenti.

“Aria condizionata e bollette di luce ed acqua; mancato invio dei pagamenti richiesti sui consumi dei precedenti presidenti. Insomma, situazione che potrebbe vedere TAR, Tribunale Civile per richieste milionarie di risarcimenti sia al Comune che ai singoli firmatari di eventuali delibere che creano anche il minimo danno alla Trapani Shark e certamente la Corte dei Conti”.

Ci rifaremo stasera. Parleremo di :

Una stagione tra campo e tribunali

Alla vigilia di una stagione sportiva cruciale, la Trapani Shark di Valerio Antonini si trova dunque a dover gestire non solo le ambizioni sul parquet, ma anche un clima rovente fuori dal campo con il Comune per il PalaShark.

Antonini si mostra pronto a difendere la società in tutte le sedi possibili, ribadendo ancora una volta la sua linea dura contro quella che ritiene una gestione superficiale e rischiosa da parte del Comune.