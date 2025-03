Trapani Shark, Antonini: “Ci ho provato più volte con Procida ma…”

Il patron della Trapani Shark, Valerio Antonini, è tornato a parlare di mercato durante la trasmissione T-Zone su TeleSud. Con grande attenzione agli equilibri della squadra, Antonini ha rivelato il lavoro che sta svolgendo insieme a Jasmin Repesa per individuare il giusto innesto senza compromettere la stabilità del team.

Attenzione agli equilibri: la strategia della Trapani Shark

“Ci credo talmente tanto che sto lavorando da giorni insieme a Jasmin per identificare il giocatore che dobbiamo inserire stando attenti a questi equilibri nuovi che abbiamo trovato. Puoi prendere grandi nomi, ma rischi di rompere certi equilibri e quindi distruggere il buono che hai. Bisogna stare attenti”, ha dichiarato Antonini.

Un aspetto fondamentale nelle scelte di mercato riguarda gli slot disponibili per gli stranieri:

“Sappiamo che se prendiamo uno straniero, Brown rischierebbe di restare fuori. Ci conviene togliere Gabe che sta giocando alla grande? Sono valutazioni sulle quali stiamo ragionando molto attentamente”.

L’obiettivo Gabriele Procida: un sogno difficile da realizzare

Antonini della Trapani Shark ha anche parlato del mercato degli italiani, sottolineando le difficoltà nel trovare un profilo adatto:

“Trovare un italiano che possa darci qualcosa in più? Ma dove lo trovi? L’unico che ho provato a prendere più volte, ma purtroppo fino ad oggi non siamo mai riusciti a trovare la possibilità di portarlo, è Gabriele Procida. Io e Jasmin lo avevamo identificato come il giocatore ideale, perfetto per noi. Nazionale, giovane, di grande prospetto, sul quale avremmo fatto un investimento importante. Non siamo riusciti a convincere il procuratore e l’Alba Berlino”.

L’influenza della cessione di Tibor Pleiss

Un altro tema caldo riguarda l’effetto della cessione di Tibor Pleiss. Antonini ha evidenziato come la sua partenza abbia avuto un impatto positivo sulla squadra:

“Tolto lui abbiamo vinto quattro partite consecutive. Per me non è una casualità. La sua cessione ha sbloccato due/tre giocatori che erano in difficoltà. Ha dato fiducia. La partita con Trieste ha dato enorme valanga di pressione positiva alla squadra, che secondo me oggi vincerebbe contro chiunque in Serie A”.