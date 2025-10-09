Trapani Shark, Antonini dopo la sconfitta con Tenerife: “Gara STORICA, ma assenza del Comune una FIGURACCIA”

La Trapani Shark ha vissuto una serata storica con il debutto assoluto in una competizione europea, ma la festa non è stata completa. I granata della Trapani Shark, il cui presidente è Valerio Antonini, infatti, sono stati sconfitti 78-84 dalla solida Lenovo Tenerife, formazione esperta e abituata a palcoscenici internazionali di alto livello.

A commentare la gara è stato il presidente Valerio Antonini, che ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto ma anche amarezza per alcuni aspetti extra sportivi e per il risultato finale:

“Storica partita per noi, storica partita per Trapani — ha dichiarato Antonini — nonostante l’assenza pesantissima del Comune, anche solo a livello di comunicazione. È stata l’ennesima figuraccia di questa città verso l’esterno, per colpa di un’amministrazione degna del peggior momento storico vissuto da queste latitudini. Peccato per il risultato: siamo stati molto nervosi, e a questi livelli l’esperienza fa la differenza. Troppi errori da gioco fermo non da noi. Complimenti a Rossato, stasera il migliore dei nostri. Peccato, ma si riparte subito”.

La sfida contro Tenerife ha mostrato il carattere e la voglia di competere della formazione di coach Repesa, che nonostante la sconfitta ha tenuto testa a una delle squadre più forti della Basketball Champions League.

A rendere ancora più prestigiosa la serata, la presenza sugli spalti di Luca Banchi, commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, che ha seguito con interesse il debutto europeo della Trapani Shark.

Un debutto che resta comunque nella storia

Nonostante la delusione per il risultato, la partita contro Tenerife segna una pagina importante per la Trapani Shark di Antonini, che per la prima volta si affaccia sul palcoscenico continentale. La società siciliana guarda ora con fiducia ai prossimi impegni, determinata a crescere e a consolidarsi anche in Europa. Chissà come andrà a finire questa vicenda Antonini-Comune...

