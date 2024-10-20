Trapani Shark, Antonini dopo la vittoria a Varese: “GUFI IGNORANTI, continuate a ingoiare Gaviscon e Malox!”

Valerio Antonini, Presidente della Trapani Shark, ha commentato a suo modo il successo della sua squadra in quel di Masnago contro Varese:
Il Presidente Antonini della Trapani Shark a caldo dopo la vittoria di oggi a Varese:
“FENOMENALI !!!!!
𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝐽𝑎𝑠𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜. 𝑇𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑔𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑠𝑒. 𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛𝑖. 𝐸 𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑜. 𝐶𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜, 𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜. 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑣𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜.
𝐶ℎ𝑒 𝐼 𝑔𝑢𝑓𝑖 𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜, 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖 , 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑜𝑖𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑎𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑜𝑥, 𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟𝑜̀ 𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑜𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖 ! 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑘, 𝑖𝑜 𝑐𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑒 𝑡𝑢!?#scudettoperchèno
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