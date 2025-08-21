Trapani Shark, Antonini duro sul caso PalaShark: “Punto di non ritorno, anche l’avvocato ha detto che avevo ragione io!”

La questione della convenzione per l’utilizzo del palazzetto di Trapani resta centrale nel dibattito sportivo e politico cittadino. Valerio Antonini, Presidente e proprietario della Trapani Shark, ha ribadito con fermezza la validità dell’accordo sul PalaShark e la volontà di mantenere la squadra in città, nonostante le tensioni con l’amministrazione comunale.

Antonini: “La convenzione è assolutamente valida”

Al centro del confronto c’è la validità dell’accordo tra società e Comune. Antonini ha sottolineato:

“La presentazione del parere legale dell’avvocato Rubino ha chiaramente dimostrato con i fatti che quello che dicevo da settimane era assolutamente la realtà dei fatti, ossia che la convenzione tra il Comune di Trapani e la Trapani Shark SSD o srl, qualsiasi locuzione vogliano utilizzare, è assolutamente valida”.

Secondo il Presidente, questo parere segna un passaggio decisivo:

“Credo che questa sia un assunto importante perché evidentemente rappresenta un punto fondamentale di non ritorno tra quella che sono diatribe personali, politiche che sono state portate avanti per tanto tempo ingiustificato”.

Antonini ha anche denunciato le conseguenze degli scontri istituzionali:

“Hanno però con questo atteggiamento, diciamo, di scontro che qualcuno ha voluto contro la Trapani Shark, creato enormi danni a noi come gruppo, a noi come società, evidentemente danni che mi riservo poi di valutare in una fase successiva”.

Un impegno morale con la Città

Al di là delle dispute legali, Antonini ha ribadito la volontà di restare a Trapani:

“L’obiettivo primario che abbiamo noi è quello di mantenere la Trapani Shark a Trapani, anche con Tranchida come sindaco. Abbiamo un impegno morale con chi ha sottoscritto l’abbonamento, abbiamo un impegno morale con la città. Io ho incontrato negli ultimi giorni tantissima gente per strada che mi fermano e tutti hanno la stessa indirizzo tematico, ossia ‘presidente, ti prego, non te ne andare, presidente, lascia la squadra qui’ ”.

Antonini ha poi ricordato la necessità di proteggere gli investimenti già effettuati:

“Abbiamo investito troppo per poter essere allontanati o comunque deturpati e derubati da una convenzione che è assolutamente legittima. Lotteremo fino alla fine per mantenere la squadra qui con la convenzione attuale che è l’unica che tutela la società da un punto di vista legale e patrimoniale, come ho spiegato più e più volte”.

Attesa per il Comune e la Questione Bolletta

Il Presidente della Trapani Shark ha chiarito quali siano ora le attese nei confronti del Comune:

“Io adesso mi aspetto che nei prossimi giorni ci arrivi la comunicazione del Comune di completa soddisfazione dal punto di vista legale che la convenzione rimane valida così com’è. E non voglio più tornarci su, cioè è una cosa che deve essere chiusa definitiva tombale”.

Infine, il patron ha affrontato la questione economica legata ai costi energetici:

“Mi aspetto che finalmente abbiano il coraggio di dire a quanto monta questa fattura della luce che hanno che hanno mandato alla Trapani Shark. Noi aspettiamo che fino a raccontino alla città la verità su questa storia e dicono esattamente quanto è l’importo preciso di questa bolletta”.

Conclusione

La posizione di Valerio Antonini è chiara: la convenzione per il palazzetto è valida e rappresenta la base per il futuro della Trapani Shark in città. La società si dice pronta a difendere il proprio investimento, sostenuta dal calore dei tifosi, in attesa che il Comune metta la parola fine alla disputa e dia chiarezza anche sulla questione della bolletta elettrica.

