Trapani Shark, Antonini sibillino… ha fatto un’offerta a Gallinari?

Il Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha recentemente rivelato strategie e piani per il mercato invernale, lasciando intendere un possibile colpo che farebbe discutere tutto il panorama nazionale e non escludiamo che si tratti di Danilo Gallinari.

Gallinari al centro dei rumors

Durante un video sul suo profilo X, Antonini ha accennato a un’offerta fatta a un giocatore italiano di altissimo livello:

“Un’offerta… a un grande giocatore italiano. È uno sforzo che io farei molto volentieri perché credo che oggi legare il nome Trapani a giocatori del livello del ragazzo a cui abbiamo fatto l’offerta avrebbe alzato enormemente l’appeal che noi stiamo già avendo a livello nazionale, internazionale”.

Sebbene non sia stato fatto alcun nome ufficiale, la mente va subito a Danilo Gallinari come protagonista del possibile innesto, mentre più remoto sarebbe il possibile nome di Marco Spissu, che sappiamo comunque essere particolarmente gradito al mondo Trapani Shark. Antonini resta comunque prudente:

“Non sarà né facile né eventualmente veloce perché ci sono esigenze familiari e di trasferimento dall’estero da considerare”.

La sua voce non sembra essere possibilista ma ci dà comunque l’idea di una Trapani vogliosa di fare bene anche quest’anno e soprattutto sempre vigile sul mercato.

Mercato invernale: Rafforzare la rosa per la doppia competizione

Con una stagione intensa tra Champions League, campionato e Coppa Italia, il club è già pronto a intervenire sul mercato:

“Ho dato la mia disponibilità a Jasmine Repesa di intervenire nel mercato invernale per aggiungere un ulteriore elemento a completamento della rosa e poter affrontare le due competizioni senza alcun tipo di problema. C’è un enorme dispendio fisico che la squadra avrà nel giocare la doppia competizione. La squadra è stata costruita nei giusti modi con giovani veramente talentuosissimi e le ambizioni sono altissime”.

Non sappiamo se davvero Valerio Antonini ha fatto un’offerta a Danilo Gallinari ma non lo escluderemmo, specialmente per il tema trasferimento dall’estero, che è il motivo per cui il Gallo ha deciso di giocare a Porto Rico, Paese molto vicino agli Stati Uniti d’America. Stiamo a vedere. Sappiamo che con Antonini tutto è possibile. Presto rivelerà il nome del giocatore in questione. Vediamo se ci abbiamo azzeccato.