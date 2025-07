Trapani Shark, Antonini smentisce le voci su Notae e Alibegovic: “BUGIE!”

Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, è intervenuto duramente per smentire le notizie di mercato pubblicate nei giorni scorsi dal Giornale di Sicilia, in particolare a firma del giornalista Federico Tarantino. In un post su X, Antonini ha definito “bugie” le indiscrezioni riguardanti le presunte trattative in uscita per J.D. Notae e Amar Alibegovic.

«Né Brescia ci ha mai chiesto Notae, che per inciso è incedibile, né Alibegovic ha mai pensato di lasciare Trapani per andare alla Virtus Bologna», ha dichiarato Antonini. Anzi, il presidente rilancia il ruolo di Alibegovic all’interno della squadra: «Sarà probabilmente il nostro nuovo Capitano».

Il numero uno della Shark ha poi espresso stupore per lo spazio concesso a queste notizie, accusando il quotidiano e il giornalista Tarantino di minare la serenità del club in un momento cruciale della stagione:

«Mi fa veramente strano vedere un giornale così serio affidare a questo ragazzetto, che spara falsità in pieno stile dell’informazione trapanese, spazi di informazione sulle pagine sportive».

Sono purtroppo costretto a smentire le bugie che sta quotidianamente scrivendo il GIORNALE DI SICILIA a firma del noto pallonaro Federico Tarantino. Ne Brescia ci ha mai chiesto Notae, che per inciso è INCEDIBILE e senza anche alcuna uscita a pagamento, né Alibegovic ha MAI… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) July 5, 2025

Il tono acceso del presidente non lascia spazio a dubbi: la società non ha intenzione di cedere i propri top player e anzi punta a consolidare la squadra per affrontare con ambizione la prossima stagione, dopo un’annata di grande crescita sportiva e visibilità nazionale.

