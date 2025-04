Trapani Shark, Antonini sogna un Repesa “alla Alex Ferguson”

Dopo la vittoria sul campo della Bertram Derthona, cresce l’entusiasmo in casa Trapani Shark poiché il patron Valerio Antonini ha affidato ai social un messaggio che sa di dichiarazione d’amore per il progetto sportivo, ma anche di rilancio verso obiettivi sempre più ambiziosi: lo Scudetto.

Antonini: “Repesa leader assoluto, crediamo nello Scudetto”

Nel suo post, Antonini ha rivelato di aver proposto al coach Jasmin Repesa un ruolo di lunga prospettiva:

“Ho proposto a Jasmin di diventare il General Manager alla Alex Ferguson e costruire insieme un progetto vincente e duraturo.”

Parole che rafforzano l’intesa tra presidente e allenatore, entrambi determinati a lottare per lo scudetto:

“È un leader assoluto e finalmente crede nel progetto Antonini. La squadra ha capito che anche il Coach è convinto, come me, di poter puntare al titolo. Per scrivere la storia, dobbiamo lottare tutti insieme, inclusa la nostra grande tifoseria. Forza Shark”.

“Jasmin, sarà l’anno più importante della tua carriera”

Non manca anche un tono più personale nel messaggio di Antonini della Trapani Shark, che ricorda il momento in cui convinse Repesa a sposare il progetto Trapani:

“Che ti dissi quel giorno di luglio? Sarà l’anno più importante della tua carriera. Possiamo toglierci la più grande soddisfazione della nostra vita lavorativa. Dobbiamo provarci fino alla fine. Io ci credo. E tu?”

Un discorso che trasmette tutta la fiducia e l’ambizione di una società in ascesa, che ora sogna davvero in grande.