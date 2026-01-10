Trapani Shark, arrivano provvedimenti per i tifosi e una lista di persone che non potranno accedere al PalaShark

Se da una parte Valerio Antonini prosegue la sua battaglia contro le istituzioni, dall’altra si è aperto da qualche settimana un altro terreno di conflitto con la tifoseria locale. Negli ultimi giorni per la città di Trapani sono apparsi striscioni e scritte contro il presidente granata, definito un “truffatore” e invitato ad andarsene. I messaggi hanno fatto scattare ulteriormente l’ira di Antonini, che proprio ieri aveva augurato ai suoi stessi tifosi la Serie E nel calcio e la Serie C nel basket. Nel frattempo però questa sera al PalaShark è in programma una partita, la prima di campionato dopo il forfait dello scorso weekend contro la Virtus Bologna. Di fronte alla Trapani Shark ci sarà l’Aquila Basket Trento e non è chiaro con quanti giocatori disponibili si presenterà la squadra siciliana, sicuramente sarà sempre senza allenatore.
In vista della partita di questa sera, palla a due alle ore 20, la Trapani Shark ha poco fa emesso un comunicato in cui vieta l’ingresso di megafoni, aste, bandiere e qualsiasi oggetto che possa essere usato come arma contundente. Inoltre verrà comunicata una lista di nominativi di persone che non potranno entrare al palazzetto. Il timore, si legge nel comunicato, è di qualche azione violenta per via di “indiscutibili e chiari messaggi di stampo criminale che stanno girando nelle chat della cosiddetta tifoseria organizzata trapanese Nessuna Resa e Trapanesi Granata”.
La nota completa:
A seguito di indiscutibili e chiari messaggi di stampo criminale che stanno girando nelle chat della cosiddetta tifoseria organizzata trapanese Nessuna Resa e Trapanesi Granata (in nostro possesso e già inoltrati alle forze dell’ordine per prendere le dovute contromisure) tesi a mettere a rischio la sicurezza all’interno del Palashark durante la partita di questa sera contro Dolomiti Trento, la società Trapani Shark comunica che non sarà permesso l’ingresso di megafoni, aste, bandiere, ed in generale nulla che possa essere usato come arma contundente e che comunicherà una lista di persone a cui non sarà consentito l’ingresso all’interno del Palashark questa sera, persone che evidentemente hanno dimenticato che ci sono leggi e regole da rispettare anche all’interno di un impianto sportivo.