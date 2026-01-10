Trapani Shark, arrivano provvedimenti per i tifosi e una lista di persone che non potranno accedere al PalaShark

Se da una parte Valerio Antonini prosegue la sua battaglia contro le istituzioni, dall’altra si è aperto da qualche settimana un altro terreno di conflitto con la tifoseria locale. Negli ultimi giorni per la città di Trapani sono apparsi striscioni e scritte contro il presidente granata, definito un “truffatore” e invitato ad andarsene. I messaggi hanno fatto scattare ulteriormente l’ira di Antonini, che proprio ieri aveva augurato ai suoi stessi tifosi la Serie E nel calcio e la Serie C nel basket. Nel frattempo però questa sera al PalaShark è in programma una partita, la prima di campionato dopo il forfait dello scorso weekend contro la Virtus Bologna. Di fronte alla Trapani Shark ci sarà l’Aquila Basket Trento e non è chiaro con quanti giocatori disponibili si presenterà la squadra siciliana, sicuramente sarà sempre senza allenatore.

In vista della partita di questa sera, palla a due alle ore 20, la Trapani Shark ha poco fa emesso un comunicato in cui vieta l’ingresso di megafoni, aste, bandiere e qualsiasi oggetto che possa essere usato come arma contundente. Inoltre verrà comunicata una lista di nominativi di persone che non potranno entrare al palazzetto. Il timore, si legge nel comunicato, è di qualche azione violenta per via di “indiscutibili e chiari messaggi di stampo criminale che stanno girando nelle chat della cosiddetta tifoseria organizzata trapanese Nessuna Resa e Trapanesi Granata”.

La nota completa: