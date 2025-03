Trapani Shark-Brescia, Antonini: “Oggi siamo la capolista e vogliamo restarci!”

La Trapani Shark di Antonini si prepara a una delle partite più importanti della stagione poiché oggi alle 12:00 la squadra siciliana scenderà in campo contro la Germani Brescia in un match chiave per gli equilibri del campionato. L’entusiasmo è alle stelle e a suonare la carica è il patron Valerio Antonini, che ha voluto lanciare un messaggio di grande fiducia alla squadra e ai tifosi.

“Trapani Shark-Pallacanestro Brescia. Partita di una importanza straordinaria per gli equilibri del campionato e la classifica finale. Incontriamo una grande squadra. All’andata abbiamo disputato la nostra miglior prestazione. Stringiamoci tutti attorno ai nostri ragazzi. Sono sicuro che ci regaleranno una soddisfazione enorme domenica. Li vedo carichi a mille. Sappiamo che stiamo vivendo un sogno, ma possiamo trasformarlo in realtà. Tutta la città unita per questo obiettivo. Oggi siamo la capolista e vogliamo restarci. Avanti popolo granata!”

Un match decisivo per la classifica

La sfida contro Brescia rappresenta un vero e proprio banco di prova per la Trapani Shark di Valerio Antonini, attualmente in vetta alla classifica. Mantenere il primato è l’obiettivo principale, e una vittoria contro una squadra solida come la Germani Brescia darebbe un segnale forte a tutto il campionato.

All’andata, la Trapani Shark aveva offerto una delle migliori prestazioni stagionali, e i tifosi sperano di rivivere quelle emozioni anche in questa delicata partita casalinga.

Trapani sogna in grande

La città è in fermento, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un momento chiave della stagione. Il sogno promozione è sempre più concreto, ma ogni partita sarà decisiva per trasformarlo in realtà.

