Trapani Shark, capitan Mollura tira un CALCIO a un avversario: ESPULSIONE e SQUALIFICA

I Trapani Shark di capitan Marco Mollura e del neo coach Andrea Diana sono tornati a vincere dopo il pesantissimo KO in Coppa Italia contro la Fortitudo Bologna.

La formazione del Presidente Valerio Antonini ha sconfitto al PalaShark l’APU Old Wild West Udine, una delle migliori compagini dell’altro girone di Serie A2, nell’esordio sulla panchina dei siciliani dell’ex Virtus Bologna e Brescia.

Capitan Mollura dei Trapani Shark, a quanto si legge dal referto arbitrale, è stato espulso dal match in questione per aver tirato un calcio a una avversario. Questo atto ne ha comportato la squalificato per un turno, ratificata quest’anno dal comunicato della FIP.

MARCO MOLLURA (atleta SPORT INVEST TRAPANI). Squalifica per una giornata per aver colpito, con un calcio, un avversario in fase di gioco, fatto che ne comportava l’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di capitano ricoperta [art. 33,2/1c RG]

Stiamo a vedere se i siciliani faranno qualche dichiarazione in merito. Ci sentiamo di dire che sia molto probabile che decidano di accettare la decisione del giudice, facendo a meno del proprio capitano nel match che si svolgerà la vigilia di Pasqua in casa di Nardò.

