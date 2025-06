Trapani Shark, colpo Jordan Ford! Stefano Gentile al passo d’addio

Inizia a muoversi il mercato della Trapani Shark, che nella prossima stagione confermerà oltre metà del roster che l’ha portata al secondo posto in RS, da neopromossa in LBA. I siciliani nei giorni scorsi hanno salutato capitan Marco Mollura, che ha firmato in A2 con Scafati, e si preparano a fare lo stesso con Stefano Gentile, arrivato nella stagione 2023-24. Il figlio di Nando dovrebbe comunque rimanere in Serie A, secondo il Giornale di Sicilia sarebbe infatti nel mirino del nuovo Napoli Basket degli americani. Intanto poco fa Trapani ha annunciato il primo colpo della sua estate: la firma di Jordan Ford.

L’americano è stato tra i migliori giocatori dell’ultima stagione con la maglia di Trento, con la quale ha segnato 17.0 punti di media in campionato e 11.5 in EuroCup. Valerio Antonini, nell’annunciare la firma di Ford, non si è tirato indietro dichiarando subito che i siciliani nella prossima stagione punteranno allo Scudetto.