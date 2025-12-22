Trapani Shark, come previsto ecco la seconda multa da 50.000€

Come previsto, oggi la Trapani Shark è stata nuovamente multata di 50.000€ dalla FIP: le motivazioni sono le stesse di settimana scorsa, quando il club siciliano aveva ricevuto la medesima sanzione. Una cifra importante che sicuramente pesa sulle casse di Trapani, motivo per il quale nei giorni scorsi Valerio Antonini si era battuto, anche con modi poco ortodossi, accusando le istituzioni di voler mettere in difficoltà la sua società.

TRAPANI SHARK. ammenda di Euro 50.000,00 per avere depositato numero 11 contratti atleti, pur avendo optato per la formula del 6+6 di cui all’art.13.4 DOA [art. 13 comma 4 DOA]

A differenza di settimana scorsa, per ora non sono arrivate reazioni da parte della Shark o di Antonini.

Foto: Trapani Shark