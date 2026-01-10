Trapani Shark dopo l’ultima sentenza del Tribunale Federale: “Vogliamo la verità”

La società Trapani Shark Srl comunica di aver ricevuto in data 07/01/2026 un file/documento che, qualora ne venisse accertata la sua attendibilità, dimostrerebbe in maniera clamorosa una evidente disparità di trattamento e una differenza di atteggiamento da parte degli organi federali nei confronti delle altre società rispetto a quanto avvenuto con la Trapani Shark.

Tale documento, qui in allegato, di fonte attribuita al Sig. Menalo, contiene elementi di tale gravità da rendere indispensabile e indifferibile un chiarimento definitivo.

Già in data 08/01/2026, la nostra società aveva provveduto a inviare una formale e ufficiale richiesta di spiegazioni alla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro direttamente al Presidente Giovanni Petrucci, richiesta rimasta sin qui priva di qualsiasi risposta.

Il silenzio che si è determinato appare, ad oggi, difficile da interpretare se non come indice di un certo imbarazzo da parte degli uffici federali rispetto alla vicenda in questione.

Per quanto sopra, richiediamo con la massima urgenza e fermezza : a) Una risposta pubblica, chiara e ufficiale da parte del Signor Presidente Giovanni Petrucci; b) Che tale risposta intervenga nel più breve tempo possibile; c) Che la stessa sia idonea a dissipare in maniera inequivocabile tutti i dubbi e le perplessità che scaturiscono dalla inquietante ricostruzione dei fatti attribuita al Sig. Menalo;

La società riserva sin d’ora ogni più opportuna azione a tutela della propria immagine, della correttezza sportiva e del diritto dei propri tifosi a conoscere la verità.

La trasparenza e l’uguaglianza di trattamento sono principi non negoziabili, e sono già stati messi a durissima prova nel corso dei ripetuti deferimenti contro la nostra società ed il Suo Presidente Antonini, deferimenti che solo una cosa sono riusciti a dimostrare, che quando c’è la volontà di distruggere qualcuno non si guarda in faccia a niente, nemmeno ai regolamenti.

