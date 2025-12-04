Trapani Shark, è fuga: Repesa e il vice hanno lasciato l’Italia, in dubbio la partenza per Treviso?

Oggi sarà un’altra giornata di fuoco per la Trapani Shark, dopo che ieri si era diffusa la notizia delle dimissioni di Jasmin Repesa respinte dalla società. Secondo la Gazzetta dello Sport, gran parte dello staff del coach croato non sarebbe rientrata in Sicilia dopo la pausa Nazionali, decisione dovuta proprio alla complessa situazione amministrativa e al -1 di penalizzazione aggiuntivo ricevuto nelle scorse settimane. Constata la situazione quindi Repesa avrebbe deciso di lasciare il club, da qui tutto ciò che è avvenuto ieri.

Non è però finita qui: Repesa avrebbe già lasciato l’Italia, tant’è che ieri a guidare l’allenamento c’era uno dei suoi assistenti, Alex Latini. Il primo vice del coach infatti, Ivica Skelin, è infatti tra coloro che sono rimasti in Croazia, ufficialmente per malattia. Alla seduta di allenamento di ieri inoltre i giocatori presenti erano pochissimi, con un gruppo squadra raccontato come molto turbato da tutto il contesto che si è venuto a creare. Amar Alibegovic è invece finito fuori squadra, come dichiarato dal DS Valeriano D’Orta ieri.

A questo punto anche la partenza per Treviso, dov’è in programma la partita di LBA questa domenica alle ore 19, è in dubbio. Sicuramente, nel caso i granata scendessero in campo, in panchina ci sarebbe proprio Latini.

Lato Valerio Antonini non ci sono ancora aggiornamenti, l’ultimo post del presidente della Trapani Shark risale al 1 dicembre: su Facebook criticava i risultati di uno studio sulla qualità della vita nel capoluogo siciliano.

Foto: Trapani Shark