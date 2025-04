Trapani Shark, ecco il rinforzo per il reparto lunghi in vista dei Playoff

La Trapani Shark, neopromossa, settimana scorsa è stata la prima squadra di LBA a qualificarsi ai Playoff. Attualmente i siciliani, grande sorpresa del campionato, sono primi in classifica con un record di 19-7, a pari-merito con la Virtus Bologna.

Qualche mese fa Trapani aveva anche dovuto dare l’addio a Tibor Pleiss, arrivato la scorsa estate in pompa magna ma deludente nei suoi mesi in Sicilia. Il tedesco si è accasato al Panathinaikos, ma i granata non hanno mai provveduto a sostituirlo. Finora, perché secondo quanto riportato da Sportando mancherebbe solo la firma per l’arrivo a Trapani del centro Derek Ogbeide.

Ogbeide, 28 anni, ha già giocato in Italia: prima a Rimini e successivamente a Pistoia, tra il 2022 e il 2024. In questa stagione il lungo, con doppio passaporto canadese e nigeriano, ha indossato le maglie del Cedevita (fino a ottobre) e dell’Hapoel Gerusalemme. In 11 partite con gli israeliani in EuroCup, Ogbeide ha segnato 5.5 punti di media con 4.9 rimbalzi.

Nella sua ultima avventura italiana, Derek Ogbeide aveva fatto molto bene: con Pistoia aveva infatti mantenuto 11.6 punti e 8.6 rimbalzi di media in 30 partite.