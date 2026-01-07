Trapani Shark, ecco la mossa per ritardare la sentenza del Tribunale Federale

Oggi erano attese notizie da parte del Tribunale Federale per quanto riguarda il tema dell’iscrizione al campionato in corso della Trapani Shark. La sentenza però non è arrivata, al suo posto un comunicato della FIP con cui è stato annunciato che la società siciliana di Valerio Antonini ha presentato, proprio pochi minuti prima dell’udienza del Tribunale Federale, una richiesta formale per la ricusazione del Collegio che doveva decidere. Tradotto: Trapani ha chiesto che il Collegio giudicante venisse cambiato. Da iter, ora sarà la Corte Federale a doversi pronunciare su questa richiesta: se dovesse venire accolta verrà formato un altro Collegio e ci sarà una nuova udienza.

La mossa di Antonini è chiara: ritardare la sentenza nella speranza di riuscire in qualche modo a concludere il campionato. Nei giorni scorsi, in un’intervista alla Rai, l’imprenditore laziale aveva dichiarato che il suo obiettivo è portare sia la squadra di basket che quella di calcio fino al termine della stagione per poi vendere a qualche acquirente. Resistere come “gli ultimi dei Mohicani”, come si leggeva ieri nell’ultimo comunicato pubblicato dalla Trapani Shark.

La Federazione comunica che in data odierna, pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza convocata presso il Tribunale federale, la società Trapani Shark ha presentato formale richiesta di ricusazione del Collegio chiamato a decidere. La Corte federale, organo competente a valutare l’istanza, si pronuncerà quanto prima.

Foto: Trapani Shark