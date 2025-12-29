Trapani Shark, ecco le sanzioni: la “solita” multa da 50.000€ ma non solo, anche una squalifica

La Trapani Shark è stata nuovamente sanzionata, per la terza volta, di 50.000€ dalla FIP per l’ormai nota irregolarità sul numero dei tesseramenti: 11, quando il minimo consentito è 12. Sale così a 150.000€ l’ammontare delle multe ricevute dalla società siciliana nell’ultimo periodo, il tutto mentre continua il braccio di ferro con le istituzioni, Federazione compresa. Oggi però la FIP non si è limitata a multare Trapani di 50.000€: ci sono infatti altri due provvedimenti verso il club granata.

Come si legge nella nota ufficiale della FIP, Trapani ha ricevuto anche 1.333€ di multa “per offese collettive e frequenti dirette agli arbitri e ai tesserati avversari”. A questi soldi da pagare si unisce anche la squalifica di una partita per Alessandro Cappelletti, reo di aver rincorso Tazè Moore di Varese, aver spinto Carlos Stewart e aver rivolto insulti e minacce allo stesso Moore. Quest’ultimo, nelle battute finali di Trapani-Varese, aveva schiacciato in completa solitudine nonostante le regole non scritte del basket dicano che, a risultato acquisito, non bisognerebbe infierire. Il comportamento di Moore, unito probabilmente allo stress di queste ultime settimane, ha fatto scattare la rabbia di Cappelletti che quindi non potrà essere in campo domenica prossima contro la Virtus Bologna, a meno che Trapani non decida di tramutare la squalifica in multa.

Di seguito il comunicato FIP:

TRAPANI SHARK. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese collettive e frequenti dirette agli arbitri e ai tesserati avversari [art. 27,4bd RG rec., art. 24,4 RG] TRAPANI SHARK. Ammenda di Euro 50.000,00 preso atto della nota datata 24.12.2025 della Lega Basket serie A – deputata al controllo dei contratti atleti dall’art. 13.4 comma 5 DOA – alla Federazione Italiana Pallacanestro, per avere depositato numero 11 contratti atleti, pur avendo optato per la formula del 6+6 di cui all’art. 13.4 comma 4 DOA. ALESSANDRO CAPPELLETTI (atleta TRAPANI SHARK). Squalifica per una gara perché a gioco fermo, a seguito di fallo tecnico fischiato al giocatore T. Moore, dapprima rincorreva l’avversario, quindi, nonostante venisse trattenuto dai compagni di squadra e dai giocatori della squadra avversaria, nel divincolarsi spingeva il giocatore avversario C. Stewart e rivolgeva al giocatore avversario T. Moore offese e minacce; comportamento che ne provocava l’espulsione. [art. 33,2/1e RG]

Nell’ambito della stessa partita, la Federazione ha anche “ammonito” Luis Scola, dirigente di Varese, per aver stazionato nel tunnel degli spogliatoi, comportamento dal quale poi è nato un alterco con alcune persone presenti. Nelle scorse ore è stato scritto da diverse fonti che si è arrivati anche alle mani (e ai piedi), con Scola che sarebbe stato colpito da un calcio nel parapiglia generale.

LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA (dirigente OPENJOBMETIS VARESE). Ammonizione perché al termine della gara stazionava non autorizzato nel tunnel degli spogliatoi, ove aveva un alterco con il personale addetto alla sicurezza dell’impianto [art. 35,1a RG]

Foto: Trapani Shark