cappelletti trapani

Trapani Shark eliminata “a tavolino” dalla BCL: la nota della FIBA

Coppe Europee Champions League Home
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark eliminata “a tavolino” dalla BCL: la nota della FIBA

La Trapani Shark ha perso, ufficialmente col risultato di 38-5, l’andata del Play-in di Basketball Champions League. Una partita durata meno di un quarto, con la squadra siciliana che ha schierato solo 5 giocatori di cui 2 under: gli atleti hanno poi dato forfait uno alla volta, finché alla formazione granata non è rimasto un solo giocatore e quindi la partita è stata interrotta. Dopo le parole di Valerio Antonini, che ha ammesso di aver ordinato questa “comparsata indecorosa” solo per evitare una salatissima multa di 600.000€, poco fa è arrivata una nota ufficiale della FIBA che ha annunciato che Trapani è stata eliminata “a tavolino” dalla competizione, come previsto dal regolamento.

“Come previsto dall’Art. 14.5.4 del regolamento della BCL, un club che perde una partita per forfait o a tavolino nel Play-in e nei Playoff deve perdere l’intera serie. Per questo l’Hapoel Holon si qualifica al Round of 16 della Basketball Champions League” si legge nel comunicato. Questo giovedì, da calendario, era prevista la gara di ritorno del Play-in che si sarebbe dovuta disputare al PalaShark di Trapani.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Valerio Antonini Trapani shark

Valerio Antonini: “Comparsata indecorosa per evitare una multa. Noi soli e abbandonati, grazie alla FIP”

Francesco Manzi
trapani shark

Trapani Shark, in BCL è peggio di una farsa: la partita dura meno di un quarto

Francesco Manzi
antonini trapani shark

Trapani Shark, ufficiale il KO a tavolino contro la Virtus e arriva un’altra multa salatissima

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.