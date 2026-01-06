Trapani Shark eliminata “a tavolino” dalla BCL: la nota della FIBA

La Trapani Shark ha perso, ufficialmente col risultato di 38-5, l’andata del Play-in di Basketball Champions League. Una partita durata meno di un quarto, con la squadra siciliana che ha schierato solo 5 giocatori di cui 2 under: gli atleti hanno poi dato forfait uno alla volta, finché alla formazione granata non è rimasto un solo giocatore e quindi la partita è stata interrotta. Dopo le parole di Valerio Antonini, che ha ammesso di aver ordinato questa “comparsata indecorosa” solo per evitare una salatissima multa di 600.000€, poco fa è arrivata una nota ufficiale della FIBA che ha annunciato che Trapani è stata eliminata “a tavolino” dalla competizione, come previsto dal regolamento.

“Come previsto dall’Art. 14.5.4 del regolamento della BCL, un club che perde una partita per forfait o a tavolino nel Play-in e nei Playoff deve perdere l’intera serie. Per questo l’Hapoel Holon si qualifica al Round of 16 della Basketball Champions League” si legge nel comunicato. Questo giovedì, da calendario, era prevista la gara di ritorno del Play-in che si sarebbe dovuta disputare al PalaShark di Trapani.

The game between Hapoel Netanel Holon and Trapani Shark has been recorded as a loss by default for Trapani (38-5), as the team had fewer than two (2) players on the court ready to play. According to Art. 14.5.4 of the BCL Competition Regulations, a club that loses any game by… pic.twitter.com/nHM46BDkqN — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 6, 2026

Foto: FIBA