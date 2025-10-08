Trapani Shark, esordio storico ma amaro in Europa: sconfitta contro Tenerife

La Trapani Shark era attesa questa sera all’esordio assoluto in una competizione europea, nello specifico la Basketball Champions League. Di fronte ai siciliani, sorpresa della scorsa stagione italiana da neopromossi, c’era un avversario proibitivo: La Laguna Tenerife, un’autentica dominatrice della competizione, gli spagnoli sono infatti arrivati alle Final Four in tutte le ultime 4 annate, vincendo la coppa nel 2021-22.

Alla fine Trapani ha dovuto arrendersi 78-84, non senza lottare: dopo un avvio molto lento infatti i granata si sono rifatti sotto nel secondo periodo arrivando più volte a -1, ma non riuscendo a mettere la freccia. Nel terzo quarto le triple di Tenerife hanno rimesso una doppia cifra di distanza tra i due club prima dell’ultimo rientro siciliano, che si è però fermato sul -4: nel finale l’immortale Marcelinho Huertas e il mortifero Doornekamp hanno messo la parola “fine” al match.

Per Trapani, 16 punti di Jordan Ford e 14 di Timmy Allen, deludente invece la prova di Ryan Arcidiacono (2 punti e problemi di falli in 20′ in campo).

Foto: FIBA