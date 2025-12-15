gherardini lba

Trapani Shark, il commento di Maurizio Gherardini, presidente LBA: “Preferisco non parlarne”

Maurizio Gherardini, da quest’anno alla guida di LBA, è intervenuto nelle scorse ore alla trasmissione Sport Club su E-TV. Tra i vari argomenti, all’ex dirigente NBA è stato chiesto anche della situazione attuale della Trapani Shark. I siciliani continuano a vincere, ma ogni weekend la situazione è più critica: domenica contro Udine erano senza allenatore perché il blocco del mercato impedisce loro di mandare in panchina Alex Latini al posto di Jasmin Repesa.

“Non è un argomento che penso sia il caso di commentare, perché estremamente delicato. Preferisco non parlare di questo argomento” il commento di Gherardini. Parole che non possono far stare tranquilli i tifosi granata. Ieri Trapani ha ricevuto una multa salatissima di 50.000€ per aver violato il regolamento relativo al numero minimo di atleti tesserati.

