Trapani Shark, il GM Julio Trovato AMAREGGIATO e sul possibile esonero di coach Parente…

Julio Trovato, general manager dei Trapani Shark, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pesante KO contro la Fortitudo Bologna.

“Dopo questa brutta sconfitta abbiamo deciso che questa sera ci sarò io e non il coach a parlare in conferenza stampa. Chiediamo ovviamente scusa ai tifosi che sono arrivati oggi a Roma, non abbiamo sicuramente onorato la partita e la manifestazione. Chiediamo anche scusa anche al nostro presidente che non merita tutto questo. Nelle prossime ore valuteremo la situazione a mente lucida, vogliamo capire il motivo della prestazione di stasera. Stiamo facendo bene in campionato ma questa sconfitta arriva comunque dopo momenti un po’ altalenanti. Sicuramente di ottimi risultati a livello di vittoria durante la stagione ma che ultimamente abbiamo avuto delle performance alterne. In questo momento dobbiamo fare riunioni interne e le nostre valutazioni”.

Esonero di coach Parente?

“Stasera molto male, non voglio andare nel tecnico ma il molto male non è solo le percentuali al tiro ma anche la qualità dei tiri costruiti. L’approccio alla gara non è stata all’altezza. Esonero di parente? Dopo una prova del genere, qualsiasi cosa è in discussione. Nelle prossime ore valuteremo”, ha detto il GM dei Trapani Shark, Julio Trovato.

Leggi anche: TRACOLLO TRAPANI! La Fortitudo Bologna rifila un trentello agli Shark in Coppa Italia