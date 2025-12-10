Trapani Shark, il primo addio sarà quello di Timmy Allen

Nonostante le rassicurazioni del patron Valerio Antonini, continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti per la Trapani Shark. Stasera è prevista la partita di FIBA Basketball Champions League a Tenerife contro gli spagnoli, ma al match salvo sorprese non prenderà parte l’americano Timmy Allen, top scorer del club granata.
Secondo quanto riportato da Sportando, Allen avrebbe trovato un accordo con il PAOK Salonicco che attenderebbe solo ufficializzazione. La sua ultima presenza in maglia Trapani dovrebbe quindi essere quella di domenica contro Treviso. L’esperienza di Allen si concluderà con 10 presenze in campionato e 16.9 punti di media, 4 partite invece in BCL con 15.3 punti a sera.
La Shark perde un pezzo importante, il più importante insieme Amar Alibegovic che ha già lasciato la Sicilia, anche se Antonini ha reiterato che rimane sotto contratto.
Foto: FIBA
