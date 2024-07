Trapani Shark, il terzo straniero è Akwasi Yeboah

La Trapani Shark di Valerio Antonini continua a lavorare sul mercato in entrata: dopo Justin Robinson annunciato ieri, oggi è stato il turno di Akwasi Abeyie Yeboah come terzo straniero del roster (l’altro è Chris Horton, confermato dalla scorsa stagione).

Yeboah è un’ala classe 1997 nata in Ghana ma con passaporto britannico. Undrafted nel 2020 dopo 4 anni a Rutgers, ha giocato tutta la carriera finora in Europa: prima in Inghilterra, poi in Francia e infine in Turchia. Nella scorsa stagione Yeboah ha indossato la maglia del Galatasaray, con cui ha segnato 10.9 punti di media in Basketball Champions League. Nelle prossime ore dovrebbe esserci invece la risoluzione contrattuale con Joseph Mobio, inizialmente nel gruppo dei confermati.

Di seguito il comunicato di Trapani:

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con AKWASI YEBOAH, ala di passaporto inglese di 198 cm e 104 kg proveniente dal Galatasaray, squadra militante nel massimo campionato turco.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Ringrazio sinceramente il Presidente Antonini, coach Repesa e tutto lo staff di Trapani Shark per questa nuova opportunità. Non vedo l’ora di competere ad alto livello e incontrare questi incredibili fan. Sfrutterò al massimo il mio tempo in questa splendida e soleggiata città di Trapani, in Sicilia, sia dentro che fuori dal campo: insieme ci toglieremo tante soddisfazioni. Ci vediamo presto!”.

LA SCHEDA

Akwasi Abeyie Yeboah è nato il 15 giugno 1997 a Sekondi-Takoradi, Ghana. È un giocatore di basket professionista di passaporto britannico che può vantare già grande esperienza in campionati di vertice. Si tratta di un’ala dinamica che, grazie alla sua grande fisicità, può ricoprire più ruoli.

Primi anni di vita e carriera

Yeboah è nato a Sekondi-Takoradi, in Ghana, ma si è trasferito nel sobborgo londinese di Chigwell, in Inghilterra, all’età di nove anni dopo che sua madre Winifred ha trovato un lavoro da infermiera per provvedere meglio a lui e al fratello maggiore Kwame.

College

Nella sua prima stagione Yeboah ha vestito la maglietta rossa della Stony Brook e, da matricola in maglia rossa, ha segnato una media di 9,5 punti e 5,1 rimbalzi a partita ed è stato nominato nell’America East All-Freshman Team. Nella sua seconda stagione, Yeboah ha segnato una media di 15,3 punti e 5,1 rimbalzi a partita mentre, nella sua stagione da junior, ha segnato una media di 20,4 punti nelle prime 12 partite tirando con il 41,3% da due e il 31,6% da tre punti ed è stato nominato nella First Team All-America East. Il 2 maggio 2019, Yeboah ha annunciato che si sarebbe trasferito a Rutgers, riunendosi con il suo ex allenatore Steve Pikiell che ha definito Yeboah “un’enorme aggiunta al nostro programma”. Nella sua stagione da senior, Yeboah ha segnato una media di 9,8 punti e 4,8 rimbalzi a partita ha vinto il Big Ten Sportsmanship Award.

Carriera professionale

Il 12 agosto 2020, Yeboah ha firmato il suo primo contratto professionale con Saint-Quentin della francese LNB Pro B chiudendo la stagione con una media di 12,0 punti, 3,8 rimbalzi, 1,3 assist e 1,0 palle recuperate a partita.

Il 3 agosto 2021, Yeboah ha firmato con il Saint-Chamond Basket, ancora nella seconda lega francese. Nelle 33 partite disputate si è messo in mostra con 13 punti, 2 assist e 5 rimbalzi di media.

L’ottima stagione disputata lo porta ad accettare la corte dei turchi del Darüşşafaka (Basketbol Süper Ligi – BSL) con cui gioca 20 partite rimanendo in campo 21 minuti di media e realizzando 8 punti e 3.7 rimbalzi di media tra campionato e Basketball Champions League.

Il 7 luglio 2023 ha firmato con l’ambizioso Galatasaray sempre nel massimo campionato turco. Nelle 14 partite di Basketball Champions League ha realizzato una media di 11 punti e 3 rimbalzi mentre nelle 24 partite di campionato 8,2 punti e 3,7 rimbalzi.

Carriera in Nazionale

Yeboah ha gareggiato per la Gran Bretagna nelle sue squadre U16, U18 e U20.

A Akwasi Yeboah va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.