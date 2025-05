Trapani Shark, in arrivo anche una multa da oltre un milione di euro? Il commento di Valerio Antonini

Dopo 24 ore dall’annuncio dei 4 punti di penalizzazione inflitti alla Trapani Shark per la prossima stagione, si continua a parlare del caso che sta coinvolgendo il club siciliano, sia per la squadra di basket che per quella di calcio. Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si entra più nel dettaglio della questione: le operazioni contestate dall’Agenzia delle Entrate ammonterebbero a circa 360.000 euro. Secondo quanto scritto dal giornalista Mario Canfora, Trapani rischierebbe una maxi-multa da “ben oltre” un milione di euro.

Ovviamente, fin da ieri, Trapani si è dichiarata innocente e anzi vittima di una società, il Gruppo Alfieri, i cui contorni appaiono quantomeno oscuri se non criminali. La stessa società è stata accusata anche da Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio, al centro di una vicenza analoga in queste settimane.

Valerio Antonini, che già ieri sera era stato chiaro sulla posizione sua e del club, ha voluto però smentire la Gazzetta per quanto riguarda la possibilità di una multa da un milione di euro. “Sono costretto ad intervenire visto la notizia priva di fondamento secondo cui ci sarebbe una multa milionaria a latere della contestazione della ADE di Trapani. State tranquilli amici in rosa, incluso l’agitatissimo Nicola Binda, niente di tutto ciò. Quando sarà raggiunto entro i termini previsti (ossia metà luglio) l’accordo con ADE sulle due mensilità oggetto del contenzioso lo manderemo alla Gazzetta della Sport per far dormire ai suoi due spaventati giornalisti tanti sonni tranquilli. Nel frattempo se vogliono parlare di cose serie, si occupassero di parlare della truffa che io e Massimo Cellino abbiamo subito” ha scritto il patron granata su X. Il tutto accompagnato dall’hashtag #VinciamoQuestoScudettoOraPiùCheMai, diventato quasi una sorta di slogan per Trapani in questi Playoff.

Foto: Trapani Shark