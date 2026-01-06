Trapani Shark, in BCL è peggio di una farsa: la partita dura meno di un quarto

Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, in BCL è peggio di una farsa: la partita dura meno di un quarto

La GIBA aveva parlato di “vergognosa farsa” e non è stato nulla di diverso il match di oggi pomeriggio tra Trapani Shark e Hapoel Holon, valido per l’andata del Play-in di Basketball Champions League e terminato dopo meno di un quarto con la vittoria degli israeliani per 38-5.

Trapani si presentava in Bulgaria, in campo neutro, con soli 5 giocatori a causa dei numerosi addii. A disposizione c’erano solo 3 italiani, ovvero Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossano e Fabrizio Pugliatti, più due under: Luigi Patti e Francesco Martinelli. Assenti anche i 3 stranieri tecnicamente ancora sotto contratto.

Dopo pochi minuti di partita a senso unico, i giocatori di Trapani hanno iniziato a dare forfait uno alla volta, fino al 5° fallo di Patti che ha lasciato la squadra con solo un atleta disponibile in campo. Da regolamento, in queste condizioni non si può proseguire e la gara è stata interrotta col risultato di 38-5 per l’Hapoel, al quale va quindi la vittoria. Gli unici 5 punti della Shark portano la firma proprio dell’under Martinelli.

Foto: FIBA

