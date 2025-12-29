Trapani Shark, in mezzo alla bufera la squadra si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia

Alla Trapani Shark sta accadendo di tutto nelle ultime settimane, da punti di penalizzazione a multe salatissime per varie irregolarità ravvisate da FIP e LBA. Da qui una vera e propria guerra tra il club siciliano e le istituzioni, accusate di ostacolare volontariamente la società di Valerio Antonini, e la minaccia di ritirarsi dal campionato se non verranno restituiti i punti di penalizzazione tolti, ingiustamente secondo la versione dei granata. In mezzo a questo caos, e nonostante le ultime due sconfitte in campionato contro Sassari e Varese, la Trapani Shark questa sera si è qualificata aitmeticamente alle Final Eight di Coppa Italia.

Attualmente i siciliani hanno un record di 10-3 e sono 6° in classifica nonostante 5 punti di penalizzazione. Per questo motivo, con due turni di anticipo, grazie alla sconfitta di questa sera di Cremona contro Milano, Trapani ha conquistato la certezza matematica di chiudere il girone di andata almeno tra le prime otto classificate. La partecipazione della squadra alle Frecciarossa Final Eight, che si terranno a Torino dal 18 al 22 febbraio. Ora c’è solo da chiedersi se davvero Trapani riuscirà ad arrivare a quella data, anche le altre squadre attendono i verdetti per, nel caso, rientrare tra le partecipanti della Coppa Italia 2026 in extremis.

La Trapani Shark si unisce a Germani Brescia, Virtus Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, EA7 Emporio Armani Milano e Bertram Derthona Tortona come sesta squadra qualificata alle Final Eight.

La Trapani Shark è la sesta squadra a qualificarsi alla Frecciarossa Final Eight 2026 di Torino 🙌🏻🇮🇹 Approfitta della Christmas Promo e acquista i biglietti a partire da 9 euro 🎟 https://t.co/RtH2vrYbOX#LBAF82026 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/kM2FD3Ko3T — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 29, 2025

