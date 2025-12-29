cappelletti trapani

Trapani Shark, in mezzo alla bufera la squadra si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, in mezzo alla bufera la squadra si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia

Alla Trapani Shark sta accadendo di tutto nelle ultime settimane, da punti di penalizzazione a multe salatissime per varie irregolarità ravvisate da FIP e LBA. Da qui una vera e propria guerra tra il club siciliano e le istituzioni, accusate di ostacolare volontariamente la società di Valerio Antonini, e la minaccia di ritirarsi dal campionato se non verranno restituiti i punti di penalizzazione tolti, ingiustamente secondo la versione dei granata. In mezzo a questo caos, e nonostante le ultime due sconfitte in campionato contro Sassari e Varese, la Trapani Shark questa sera si è qualificata aitmeticamente alle Final Eight di Coppa Italia.

Attualmente i siciliani hanno un record di 10-3 e sono 6° in classifica nonostante 5 punti di penalizzazione. Per questo motivo, con due turni di anticipo, grazie alla sconfitta di questa sera di Cremona contro Milano, Trapani ha conquistato la certezza matematica di chiudere il girone di andata almeno tra le prime otto classificate. La partecipazione della squadra alle Frecciarossa Final Eight, che si terranno a Torino dal 18 al 22 febbraio. Ora c’è solo da chiedersi se davvero Trapani riuscirà ad arrivare a quella data, anche le altre squadre attendono i verdetti per, nel caso, rientrare tra le partecipanti della Coppa Italia 2026 in extremis.

La Trapani Shark si unisce a Germani Brescia, Virtus Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, EA7 Emporio Armani Milano e Bertram Derthona Tortona come sesta squadra qualificata alle Final Eight.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

antonini trapani shark

Valerio Antonini tuona sui social: “Mi sono rotto il c***o! Ridateci i punti oppure ritiro la squadra”

Francesco Manzi
trapani shark

Trapani Shark, ecco le sanzioni: la “solita” multa da 50.000€ ma non solo, anche una squalifica

Francesco Manzi
valerio antonini trapani shark

La FIP durissima sulla Trapani Shark: “Lede l’immagine del nostro basket”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.